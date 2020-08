Cum a ajuns o infirmiera sa incaseze 7.000 de euro promitand ca rezolva angajari in spital. Esecul, pus pe seama PSD

Denuntul

Un an si jumatate de inchisoare cu suspendare. Aceasta este pedeapsa primita de Ana Hurduzeu, o infirmiera din Carasebes care a pledat vinovata intr-un dosar de trafic de influenta in care a fost acuzata ca a luat de la trei femei care voiau sa devina infirmiere peste 7.000 de euro, cu promisiunea ca le va rezolva angajarea.Sentinta de condamnare a infirmierei dezvaluie modul in care femeia a ajuns sa promita ca rezolva angajari in spitalul din Caransebes. Ancheta impotriva infirmierei a inceput in noiembrie 2018 dupa ce o femeie a denuntat-o pe infirmiera aratand ca in perioada noiembrie 2017 - august 2018 Ana Hurduzeu i-a cerut, in trei transe, suma de 2.500 de euro si o sticla de whisky, "".Denuntatoarea a aratat ca, fiind cursanta la Scoala Postliceala Sanitara Banatul din Caransebes, a fost abordata de colega sa, Ana Hurduzeu, infirmiera la spitalul din oras, care care "i-a propus direct si personal" ca, in schimbul sumei de 1500 euro, sa ii rezolve angajarea pe un post de infirmiera. Fara sa stea pe ganduri, femeia a pus intr-un plic 1.500 de euro si actele pentru inscrierea la concurs si le-a predate infirmierei, asteptand sa fie anuntata cand sa se prezinte la concursul aranjat.In aprilie 2018, cand inca nu se ivise inca niciun post de infirmiera la spitalul din Caransebes, Ana Hurduzeu i-a mai cerut femeii care isi dorea sa prinda un post de infirmiera in spital inca 500 de euro. Femeia s-a conformat si a platit.O luna mai tarziu, cea care isi dorea sa se angajeze ca infirmiera a aflat de pe internet ca au fost scoase la concurs doua posturi de infirmiera la sectia ATI a spitalului din Caransebes. Cand si-a sunat "relatia" din spital pentru a se interesa de posturi, infirmiera care promitea sa aranjeze concursul i-a transmis femeii ca este inscrisa deja la concurs.Pretendenta la un post de infirmiera i-a transmis, insa, "pilei" sale ca nu e interesata de posture "intrucat specificul muncii pe Sectia A.T.I. presupunea un grad foarte ridicat de dificultate". Ana Hurduzeu i-a transmis femeii ca nu e nicio problem: poate sa nu se prezinte la concurs si sa astepte organizarea unor alte concursuri pentru postul de infirmiera.In august 2018, infirmierea "influencer" i-a cerut femeii care isi dorea sa se angajeze in spital inca 500 de euro si o sticla de whisky. Si de aceasta data femeia s-a conformat, ajungand sa achite in total suma de 2.500 de euro.In sfarsit, postul de infirmiera la Chirurgie pe care il dorea femeia care a platit 2.500 de euro a fost scos la concurs in noiembrie 2018. Numai ca, femeia a aflat de concurs din zvonuri, nefiind anuntata de "pila" sa. Cand a sunat-o pe Ana Hurduzeu sa o intrebe de concurs, infirmiera i-a spus sa pregateasca dosarul de angajare. Candidata s-a conformat si s-a prezentat la concurs, dar l-a picat luand 4,5, insufficient pentru a fi admisa.Ana Hurduzeu i-a spus candidatePentru ca in urma esecului infirmiera nu i-a restituit cei 2.500 de euro, femeia care a platit banii a depus denunt. Ancheta avea sa scoata la iveala ca infirmiera de la Spitalul Caransebes a mai incasat de la alte doua femei care isi doreau sa devina infirmiere 3.500, respective 1.000 de euro. Nici in aceste cazuri infirmiera nu a reusit sa aranjeze concursurile, restituindu-i banii doar femeii care i-a platit 1.000 de euro.Ana Hurduzeu, care lucreaza in prezent ca ingrijitoare de batrani in Austria, a recunoscut acuzatiile aduse si a fost condamnata la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare.In pronuntarea sentintei, judecatorii au retinut ca inculpata "are 41 de ani, este casatorita, are un copil minor in intretinere, este absolvent de studii medii, postliceale, iar de profesie este infirmiera"., se arata in sentinta Tribunalului Caras-Severin, care nu este definitiva.