Cum a fost pagubit statul roman cu 2 milioane de lei cu certificate de handicapat. Functionar de la Asistenta sociala Timis, prins in flagrant de DNA

Acuzatiile procurorilor

Prejudiciu de 2 milioane de lei pe an

Lihor-Laza Laszlo Andras a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Acesta este acuzat de comiterea infractiunii de luare de mita in forma continuata.Potrivit DNA, in perioada 2015-2020, in exercitarea functiei de sef al Serviciului Evidenta Drepturi Persoane cu Dizabilitati din cadrul D.G.A.S.P Timis, Lihor-Laza Laszlo Andras ar fi pretins si primit de la mai multe persoane, prin intermediari, sume de bani cu titlul de mita, pentru a intocmi formalitatile necesare obtinerii indemnizatiei de incadrare in grad de handicap, in baza unor documente false, persoanele in cauza nefiind indreptatite sa beneficieze de aceste drepturi.Pe parcursul investigatiei au fost identificate pana in acest moment aproximativ 100 de persoane carora, pentru sume de bani cuprinse intre 2000-5000 de euro de persoana, suspectul Lihor-Laza Laszlo Andras le-ar fi inlesnit obtinerea indemnizatiei de incadrare in grad de handicap", se arata intr-un comunicat al DNA.Procurorii sustin ca au probe pentru mai multe cazuri individuale de mita."La data de 04 octombrie 2020, suspectul Lihor-Laza Laszlo Andras ar fi primit, de la un intermediar, suma totala de 1600 de euro si produse alimentare, reprezentand o parte din suma totala pe care ar fi trebuit sa o primeasca pentru intocmirea formalitatilor de incadrare in grad de handicap pentru doua persoane.La data de 08 noiembrie 2020 suspectul Lihor-Laza Laszlo Andras a primit in scopul anterior mentionat, printr-un alt intermediar, sumele de 2000 de euro si 1900 lei, pentru intocmirea formalitatilor de incadrare in grad de handicap a unei persoane cu domiciliul intr-un alt judet, imprejurare in care procurorii au procedat la constatarea infractiunii flagrante.De asemenea, la data de 08.11.2020 s-au efectuat doua activitati de constatare a infractiunii flagrante cu privire la momentul in care doi dintre intermediarii suspectului Lihor-Laza Laszlo Andras au primit sume de bani si documente pentru a le remite susnumitului.Obtinerea pe nedrept de certificate de incadrare in grad de handicap, in maniera expusa anterior, a devenit de notorietate, motiv pentru care persoane din alte judete si-au stabilit provizoriu resedinta in jud. Timis, pentru a putea obtine un astfel de certificat (ex. din judetele Caras-Severin, Hunedoara, Bistrita Nasaud)", mai arata DNA."Asemenea certificate fac ca beneficiarii lor sa obtina indemnizatii de incadrare in grad de handicap care nu li se cuvin, dar si alte facilitati conferite de lege, existand suspiciunea ca, pana in prezent, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de peste 2.000.000 lei/an.De asemenea, a mai rezultat ca, incepand cu luna martie 2020 (pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta) persoane care ar fi obtinut in mod ilegal certificate de incadrare in grad de handicap ar fi depus la primariile de domiciliu (din judetele Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Bistrita Nasaud) documentatia necesara si pentru obtinere de facilitati acordate pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul "SARS-CoV2-(COVID 19)", se arata in comunicatul DNA.