Cum a scapat sotia revolutionarului Dorin Maior de sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare pentru coruptie. Contributia decisiva a CCR

Potrivit DNA , discutiile din acest caz vizau inclusiv obtinerea rejudecarii dosarului lui Dorin Lazar Maior, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul Romexterra. Un proces in care mai multi revolutionari brasoveni incercau sa "aranjeze" dosare penale aflate pe rolul instantelor si care avea ca tinta, in esenta, coruptia din magistratura.Practic, in faza de fond a procesului, Florina Maior fusese condamnata de Tribunalul Brasov, pe 9 decembrie 2016, la sase ani si patru luni de inchisoare. Patru ani mai tarziu, pe 23 iuie 2020, Curtea de Apel Alba Iulia a decis achitarea definitiva a acesteia.In total, in acest caz, cinci din cei sapte inculpati judecati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea intre doi si patru ani (), iar doua persoane au fost achitate definitiv, Florina Maior si Constantin Mihalcea."Faptele nu exista," explica judecatorii.In iunie 2020, judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia care solutionau acest caz au anulat si au exclus din dosar aproape 40 de mandate de supraveghere tehnica in baza carora au fost puse in aplicare, cu ajutorul SRI, zeci de interceptari ambientale sau telefonice. Este vorba de masuri care fusesera aprobate de Curtea de Apel Brasov si Inalta Curte de Casatie si Justitie.Anularea probelor din dosar a fost luata in baza deciziilor Curtii Constitutionale (cele mai cunoscute fiind 51/2016, 302/2017, 685/2018 si 26/2019) care au scos serviciile secrete din anchete si au stabilit ca actele de urmarire penala realizate de acestea in dosarele aflate pe rolul instantelor sunt lovite de nulitate absoluta. O alta decizie CCR, care a fost data in 2018, a decis ca aceste probe sa fie eliminate fizic din dosare.- DNA incepe ancheta - DNA finalizeaza rechizitoriul;- Tribunalul Brasov da prima sentinta;- CCR da o serie de decizii de anulare a probelor SRI;- Curtea de Apel Alba Iulie anuleaza si exclude interceptarile SRI;- Curtea de Apel Alba Iulia da decizia definitiva de achitare.Curtea de Apel Alba Iulia motiveaza cum s-a ajuns la solutia de achitare a Florinei Maior, dupa excluderea interceptarilor SRI. In dosar au mai ramas declaratiile de martori, printre care si un martor protejat, si inculpati si mai multe incrisuri."Realizand propriul examen al materialului probator de la dosarul cauzei, astfel cum acesta a fost reconfigurat in urma excluderii probelor obtinute in baza mandatelor de supraveghere tehnica, Curtea sesizeaza existenta unei puternice indoieli in formarea convingerii comiterii faptei, indoiala care potrivit cerintelor art. 4 al.2 Cod procedura penala se impune a fi interpretata in favoarea inculpatei Maior Florina.Curtea constata ca niciuna din probele administrate si analizate detaliat in prezenta sectiune nu este in masura sa demonstreze cu valoare de certitudine existenta unui sprijin real, concret si efectiv acordat de catre inculpata coinculpatului Serban Iulian Tiberiu () in cumpararea influentei.Nu sunt sustinute de probe aspectele reliefate de catre acuzare potrivit carora inculpata a participat la mai multe intalniri si a pastrat legatura cu inculpatul Serban Iulian Tiberiu direct, indirect sau prin intermediul suspectei Petrache O., punandu-se de acord asupra modalitatii de actiune," explica Curtea de Apel Alba Iulia.Toti cei implicati in acest caz au solicitat achitarea si au respins acuzatiile DNA. Fostul secretar de stat pentru problemele revolutionarilor, George Costin, insista ca dosarul acuzarea a rama sfara principalele probe, potrivit motivarii."Avand in vedere faptul ca prin incheierea din 28 mai 2020, aceasta instanta a constatat nulitatea absolut a a masurilor de supraveghere tehnic a in integralitatea lor, probele pe care se sprijina acuzatia au suferit o decimare, ramand doar declaratiile de martori si cea a martorului cu identitate protejata.Astfel, sentinta penala nu se mai bucur a de prezumtia de legalitate si temeinicie, atata timp cat ea se intemeiaza in proportie covarsitoare pe interceptari si supravegheri audio-video, probe ce au fost inlaturate ca fiind nelegal administrate," se mai arata in decizia judecatoreasca.In acest dosar, George Costin a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la cumparare de influenta.