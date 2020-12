Cum erau dirijate fondurile de investitii si dezvoltare ale Guvernului catre firmele de casa ale PSD. Negocierile, pe biletele

Contracte publice, in schimbul finantarii PSD

Ce este FDI

S-a inscris in PSD

Biletelele

Problemele edilului

Jivan a ocupat si functia de presedinte al PSD Caras-Severin. Un dosar in care a mai fost trimis in judecata si afaceristul Paul Valentin Armasu. Acesta a vorbit public la un moment dat despre un denunt facut de primarul orasului Moldova Noua, Adrian Torma, impotriva sa, denunt sustinut si de anumite inregistrari ce ar fi fost efectuate cu tehnica purtata de edilul-sef de la Dunare, conform expressdebanat.ro. Luminita Jivan a fost trimisa in judecata, in aprilie 2020, si intr-un alt dosar instrumentat de DNA, tot pentru acuzatia de folosire a influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Un caz care a fost denumit de presa drept "Dosarul spagii la vama pentru PSD."Ea este acuzata ca si-a folosit influenta de lider politic pentru a-l impune pe Mirel Pascu, fostul primar al orasului Bocsa, intr-o anumita functie de conducere din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara.Practic, conform DNA, Jivan i-ar fi promis afaceristului Armasu ca o sa-l determine pe primarul orasului Moldova Noua sa-i atribuie un contract public de reabilitare a strazilor din localitate."Pe langa functia detinuta in partid, inculpata s-ar fi bazat si pe faptul ca ar fi contribuit la asigurarea finantarii lucrarilor ce urmau a fi facute de primarie prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI).Promisiunea inculpatei Jivan Luminita-Maria ar fi fost facuta in considerarea faptului ca omul de afaceri s-ar fi obligat sa ofere sume de bani organizatiei locale a partidului conduse de inculpata, respectiv ca acelasi inculpat sa finanteze campanii locale de presa favorabile partidului politic avand ca scop obtinerea unor avantaje electorale," explica DNATrebuie precizat ca FDI este un mijloc financiar gandit de fostul lider PSD, Liviu Dragnea , si de fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, prin care se acordau bani catre baronii fideli din PSD. Acesta era gestionat de Comisia Nationala de Prognoza, condusa de Ion Ghizdeanu, aflata in subordinea Guvernului.El este considerat omul-cheie al cuplului Dragnea-Valcov in implementarea politicilor economice in perioada in care coalitia PSD- ALDE s-a aflat la guvernare.In vara anului 2020, Ion Ghizdeanu a fost trimis in judecata intr-un dosar privind alocarea de granturi pentru proiecte de dezvoltare care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatii curente din Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI).In septembrie 2019, Adrian Torma, primarul din Moldova Noua, judetul Caras-Severin, s-a inscris in PSD, dupa ce fusese exclus din PNL . Dupa inscrierea in cadrul acestei formatiuni politice, el a afirmat la DNA ca s-a plans presedintei organizatiei judetene PSD, Luminita Jivan, ca ar dori sa obtina finantari guvernamentale pentru realizarea unor proiecte de infrastructura, respectiv modernizarea unor drumuri orasenesti."Ca urmare a acestei solicitari a denuntatorului, deputatul Jivan Luminita s-a implicat direct in obtinerea acestor finantari, sens in care, impreuna cu alti primari din judet, s-au deplasat la Bucuresti, unde au avut intalniri cu presedintele Comisiei Nationale de Statistica si Prognoza. autoritate gestionara a Fondului de Dezvoltare si Investitii (FDI), care la acea vreme functiona in cadrul Guvernului Romaniei," acuza DNA.Intalnirile si discutiile purtate cu aceste ocazii au avut ca rezultat incheierea la data de 05 noiembrie 2019 a unui contract de imprumut catre UAT Moldova Noua, in valoare de 23.236.197,04 lei, destinatia acestui imprumut fiind aceea de a finanta lucrarile de reabilitare si modernizare strazi in oras, in lungime totala de aproximativ 13 km.Conform DNA, dupa semnarea contractului, Jivan l-ar fi abordat pe edil si i-ar fi spus ca urmeaza sa fie conctata de un afacerist si cum anume sa procedeze concret in cadrul procedurii de achizitie publica pentru ca finalmente contractul de modernizare a drumurilor sa fie adjudecat de catre o firma controlata de omul de afaceri.Lucru care s-a si intamplat. Edilul si afaceristul s-ar fi intalnit la un restaurant din Resita. Temandu-se de eventualitatea ca discutiile sa fie inregistrate, Armasu ar fi notat pe bucati de hartie ceea ce voia sa-i transmita edilului, iar dupa citirea de catre acesta din urma a mesajelor scrise, hartiile erau rupte iar resturile erau bagate in buzunar de catre omul de afaceri.Problema edilului era insa ca nu avea incredere ca firmele lui Armasu pot executa lucrarile. In plus, el i-a transmis lui Jivan, cu ocazia unei sedinte de partid, ca are dubii cu privire la seriozitatea intentiilor acestuia de a sprijini organizatia de partid cu sume de bani rezultate din contractul de atribuire a lucrarilor.O alta problema a edilului era aceea ca pentru a asigura finantarea lucrarilor care se doreau a fi realizate trebuie sa ia in numele UAT Moldova Noua un credit bancar, intrucat existau date ca imprumutul de la Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI) nu mai era cert, context in care a exprimat intentia de a anula procedura de licitatie in lipsa garantiilor ca societatea lui Armasu poate executa contractul.Jivan insa l-ar fi linistit ca totul o sa fie bine. La randul sau, Armasu ar fi confirmat ca o sa sustina presa favorabila PSD.Procurorii DNA atrag atentia ca in cadrul discutiilor intre Armasu si edil afaceristul obisnuia sa comunice conspirat folosind biletele de hartie pe care scria mesajul pe care dorea sa-l comunice persoanei cu care discuta, "aspect de altfel confirmat si de biletelele cu diferite mentiuni olografe identificate asupra inculpatului in momentul in care a fost abordat de organele de urmarire penala la data de 30 ianuarie 2020, dupa intalnirea cu denuntatorul."