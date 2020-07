Cum sa furi 5.000 de hectare de padure in Romania

Dat de gol de banii scosi in numerar

Martorii sub acoperire

Mita la judecator

"M-am speriat"

"A batjocorit functia publica"

Banii au inchis ochii autoritatilor, au dus la intocmirea unui lung sir de acte false si la mai multe sentinte strambe. Prejudiciul: 21,7 milioane de euro. Totul se intampla in 2010- 2011.Dupa un deceniu, Inalta Curte a dat sentinte dure in acest caz. Creierul intregii retrocedari frauduloase, un mic om de afaceri din Buzau, Gheorghe Ceteras, acuzat ca a dat mite uriase, a fost condamnat luni la 10 ani si 8 luni de inchisoare Alte 10 persoane au fost condamnate in acest caz, iar o persoana a fost achitata.Avocatul Cosmin Vasile a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, in timp ce fostul magistrat, Neculai Toader, fost presedinte al Judecatoriei Patarlagele, a fost condamnat la 6 ani si 6 luni de detentie.Cei gasiti vinovati in acest caz trebuie sa plateasca daune de aproximativ 23 de milioane de euro catre Romsilva si Statul Roman, prin Ministerul Finantelor. Spagile uriase au fost confiscate. Actele care au stat la baza retrocedarii frauduloase au fost desfiintate de Inalta Curte.Dupa cum am aratat, sentinta Inaltei Curti este definitiva.Cum s-a ajuns aici? Dosarul a fost deschis de DNA Ploiesti in 2014, iar cazul a ajuns in atentia procurorilor dupa ce Oficiul National de Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a raportat mai multe tranzactii cu bani in numerar. Gheorghe Ceteras avea nevoie de bani pentru a plati autoritatile si judecatorul.Ingineria financiara pe care acesta a gandit-o a fost de a reconstitui dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 5.134,29 ha teren forestier - padure care apartinuse "Societatii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestiera", in numele unei nou infiintate societati comerciale, care era denumita Forestiera Ardeleana SRL. Totul s-a facut cu complicitatea functionarilor statului.Practic, dupa punerea in proprietate, Ceteras a vandut intreaga suprafata unei societati straine, cu suma de 99.787.721 de lei, aproximativ 21,7 milioane de euro. Tranzactia a avut loc pe 15 iunie 2011. La cateva zile dupa ce banii i-au fost virati in cont, Ceteras a retras din banca 1.507.500 de euro (17 iunie 2011), 1.507.500 de euro (20 iunie 2011), 1.005.000 de euro (22 iunie 2011) si 1.005.000 de euro (24 iunie 2011). Banii pentru sumele oferite ca spaga.Pentru ca banii au inceput sa circule, zvonul ca este vorba de fapte de coruptie in retrocedarea celor 5.134,29 de hectare a inceput sa circule. Mai ales ca pentru cumpararea padurilor au fost mai multi concurenti. Mai multi martori sub acoperire au fost audiati in acest dosar in timpul anchetei de la DNA. Unul dintre ei a povestit procurorilor despre ce auzise despre spaga uriasa de 1 milion de euro primita de inginerul Ion Irimia, de la Romsilva, pentru a facilita punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate."Irimia Ion a primit in numerar de la Ceteras Gheorghe suma de aproximativ 500.000 euro iar restul de bani pana la un milion euro au fost investiti de Ceteras Gheorghe pentru Irimia Ion in actiuni denominate, in valuta, emise de B.N.R. urmand ca, la scadenta din octombrie 2011 sau 2012, nu mai retin exact anul, dar cu certitudine in octombrie, Ceteras Gheorghe sa rascumpere actiunile respective si sa-i de lui Irimia Ion atat contravaloarea acestora cat si dobanda aferenta.La un moment dat Irimia Ion chiar era nemultumit ca Ceteras Gheorghe intarzie aceasta plata, iar el dorea sa achizitioneze casa in Buzau pentru el si, totodata, sa-i dea o suma de bani fiicei sale din prima casatorie care locuieste in Germania. Precizez ca, afirmatia referitoare la actiunile denominate in valuta emise de B.N.R. a fost facuta chiar de Irimia Ion. Nu am cunostinte referitoare la acest mod de economisire a banilor"."Dumitru Butan" a fost martor sub acoperire in acest dosar si a dat o declaratie cheie in acest dosar. Acesta era reprezentantul unei societati foresteriere din Luxemburg, interesata de achizitia a sute de hectare de padure, iar in martie 2011 a avut o intalnire cu Ceteras la o pizzerie din orasul Nehoiu (Buzau).Potrivit lui "Dumitru Butan", i-a spus ca nu are nici un fel de probleme cu reconstituirea dreptului de proprietate intrucat "i-a dat personal judecatorului, care instrumenta cauza suma de 250.000 euro". "Bani pe care el, personal, i-a inmanat judecatorului la domiciliul acestuia din urma, care il astepta in papuci de casa", a povestit martorul. Dupa o luna de la discutie, in aprilie 2011, Ceteras castiga procesul la Patarlagele (Buzau).Cei implicati in acest caz au picat si pe interceptari ambientale. Astfel, in octombrie 2014, Stefan Feraru- consilier juridic in cadrul Institutiei Prefectului judetului Buzau a avut o discutie cu avocatul Mihail - Cosmin Vasile, despre spagile date de Ceteras.Bine! Se-aude... eu iti spun ce se-aude... la Gura Teghii in jur de un milion de euro...Doamne fereste...Serios! N-auzi...? M-am speriat... cand am auzit!Ma, Gabi, nici eu n-am luat atat! Da-o in ...Nu stiu cat au luat ei!Da-o in ... ca nici eu n-am luat atat!Au luat si ei jumate, da-i in ...Ce sa ia jumate, ma? Cinci sute de mii?Da!N-a luat, ma!Du-te, ma!Gabi, vrei sa-ti spun ceva, Gabi? Le stiu sumele, ma!Im!Eu le stiu... pai, da'...Hai, ma, c-au luat, ma!,Bai, Gabi!... nu iesea asa...Im-im! Gresit! Toata lumea le-a... le-a facut nu stiu ce...Le-a inflorit, a?Rau! Asculta-ma, ce spun! Stiu sumele .. Am vazut si... asa... stii? N-am avut eu treaba, nu m-am dus, n-am...N-a fost si DNA-ul de a intrebat de ei?De cine?De dosaru' asta! Si am inteles ca astia de langa... cum ii cheama?... sa nu recunoasca, dracului!Ce sa ia, ma?O suta de mii de euro!Doamne fereste!Ai grija sa nu recunoasca, dracului!In acest dosar, avocatul Mihail - Cosmin Vasile a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, iar Stefan Feraru a primit o sentinta de 3 ani de inchisoare cu suspendare.Judecatorul de la Curtea de Apel Ploiesti, care in prima instanta i-a condamnat pe cei implicati in acest dosar, le face o caracterizare dura inculpatilor.De exemplu, in cazul fostului prefect Paul Beganu. "In conditiile in care se vor aplica pedepse principale avand cuantumuri situate intre minimul special al fiecarei pedepse si mijlocul intervalului punitiv, inculpatul nefiind cunoscut cu antecedente penale si avand un comportament procesual adecvat pe de o parte;Curtea retine ca inculpatul Beganu Paul a transformat practic, in vederea obtinerii unor foloase materiale enorme, institutia prefectului intr-o functie prin intermediul careia a gasit de cuviinta sa isi indestuleze averea personala in detrimentul vadit al intereselor statului pe care tocmai prin prisma demnitatii detinute ar fi trebuit sa le apere cu onoare si tenacitate."Magistratul a avut cuvinte dure si la adresa fostul presedinte al Judecatoriei Patarlagele: "Inculpatul Toader Neculae, in calitate de judecator la Judecatoria Patarlagele."