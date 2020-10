Rente de la stat pentru colaboratorii Securitatii si pentru infractori. Cum sunt furati banii eroilor Revolutiei din Decembrie 1989

Primesc bani si la un deceniu de la deconspirare

Sentintele

Afacerea biletelor Metrorex si CFR

Au contrafacut un ordin?

Raportul vizeaza activitatea SSRML din perioada 1 ianuarie 2017 - prezent. Nota de infomare realizata de Corpul de Control a fost trimisa spre informare si verificari la Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti."Desi instantele de judecata au constatat, pentru foarte multe persoane, calitatea de colaborator sau de lucrator al Securitatii ca politie politica, SSRML fiind informat despre aceasta, persoanele respective sunt in continuare beneficiare ale drepturilor prevazute de Legea nr. 341/2004 (), cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea controlata nefinalizand demersurile de anulare a certificatelor si de retragere a titlurilor, pentru multe persoane nefiind nici macar incepute aceste demersuri," dezvaluie sursa citata.Inspectoriii precizeaza ca intreaga procedura privind verificarea calitatii de colaborator sau lucrator al Securitatii, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este una greoaie, ce dureaza perioade mari de timp, fapt ce conduce la ineficienta acestui demers.Astfel, de la momentul solicitarii verificarii si pana la primirea rezultatelor si demararea procedurii de anulare a certificatelor si de retragere a titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, au trecut, in mai multe cazuri, peste 15 ani.Corpul de control al premierului a mai constatat si cazuri in care, in aproximativ 3 ani de la solicitarea verificarii, SSRML a primit rezultatele de la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ( CNSAS ) si a finalizat procedura de anulare a certificatelor si de retragere a titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989.Potrivit legii, in cazul in care judecatorii constata ca un revolutionar a colaborat cu politia politica, sau a lucrat la Securitate, titlul este retras automat. Practic, revolutionarul isi pierde toate beneficiile."Desi pentru persoanele in cauza, procedura a fost finalizata inca din perioada 2010 - 2011, acestea figureaza in continuare in baza de date a SSRML, ca beneficiari ai Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt relevant pentru modul defectuos in care institutia controlata gestioneaza si actualizeaza baza de date," se arata in raport.Raportul mai arata ca in perioadele in care Octav Bjoza, subsecretar de stat, a exercitat atributiile Secretarului de stat al SSRML, Comisia constituita conform dispozitiilor art. 49 din HG nr. 1412/2004 (), cu modificarile si completarile ulterioare (Comisia art. 49), nu si-a desfasurat activitatea, desi entitatea controlata a fost instiintata despre calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii ca politie politica, pentru mai multi beneficiari inregistrati ai Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Este vorba de comisia care trebuie sa analizeze deciziile judecatoresti in aceste cazuri si sa propuna retragerea titlurilor."Pentru mai multi beneficiari ai Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, despre care fusese instiintat cu privire la calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii ca politie politica, SSRML nu numai ca nu le-a anulat certificatele, ci le-a eliberat noul certificat, cel pentru Luptator cu Rol Determinant (LRD)," explica inspectorii.In plus, raportul mai arata ca SSRML nu a anulat certificatele pentru cinci persoane condamnate penal in luna iunie 2018, in legatura cu drepturile beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea beneficiind in continuare de drepturile conferite de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din respectivul act normativ.Inspectorii mai arata ca au existat cazuri in care persoane care au detinut calitatea onorifica de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, dupa aproape 30 de ani, au solicitat si li s-a emis certificat de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite.Conform sursei citate, necesarul de drepturi de transport gratuit pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a fost stabilit conform procedurilor operationale, prin raportare la o baza de date actualizata, in fapt, dimensionarea anuala a necesarului facandu-se pe baza unor algoritmi proprii, care au condus, in anii 2014 - 2016, la tiparirea si plata unui numar de bilete CFR si cartele METROREX mai mare decat numarul total al beneficiarilor inregistrati, fiind incalcate astfel prevederile art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."Distribuirea de catre SSRML a cartelelor de metrou catre toti beneficiarii, indiferent de mijloacele de transport existente in localitatea de domiciliu/resedinta si eliberarea nenominala a acestora, a creat conditii pentru posibile valorificari de catre persoane neindreptatite legal, fapt sesizat in repetate randuri de catre revolutionari," se mai arata in raport.In anul 2016, SSRML a platit si/sau "distribuit" bilete CFR si cartele METROREX gratuite, sub semnatura, inclusiv catre beneficiari decedati, precizeaza sursa citata.Potrivit inspecrtorilor, in anul 2019, SSRML a emis si a inmanat mai multor persoane ce detin functii publice, atat din Romania cat si de peste hotare, BREVETE insotite de medalii prin care a fost conferit ORDINUL "Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - 30 ani in democratie"."Desi au formatul si continutul identic cu al brevetelor prin care a fost conferit Ordinul Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, semnate de Presedintele Romaniei, brevetele inmanate de SSRML au fost intocmite prin contrafacerea modelului prezidential si au fost semnate de catre seful SSRML, domnul Laurentiu Florian COCA (secretar de stat in perioada 12.11.2018 - 18.11.2019), cu incalcarea prevederilor legale," se arata in raportul Corpului de control al premierului.