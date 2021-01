Curiosul caz al miliardarului Ioan Niculae. Cum s-a internat in Italia inaintea ultimului termen din procesul pentru coruptie. DNA: "Cerem 15 ani de inchisoare"

Pronuntarea si stramutarea

Avocatii acestuia au aratat ca omul de afaceri este internat intr-o clinica din Milano (Italia), unde se recupereaza dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Trebuie spus ca pe 27 ianuarie era termen stabilit pentru pledoariile finale, iar sentinta pe care Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa o dea in acest caz este definitiva.In faza de fond a procesului, Ioan Niculae a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta.In acelasi dosar, sotia miliardarului, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata, in faza de fond a procesului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor. Femeia a fost prezenta la ultimul termen de judecata de la Curtea de Apel Bucuresti.Italia este una dintre tarile europene preferate de mai multi fugari celebri: Mario Iorgulescu - fiul sefului FRF Alina Bica - fosta sefa DIICOT sau milionarul Dragos Savulescu.Pe 27 ianuarie, procurorul DNA a cerut magistratilor majorarea pedepselor pentru care este judecat Ioan Nicolae. Maximum de pedeapsa pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. O pedeapsa care ar putea ajunge la 15 ani de inchisoare.Avocatii lui Ioan Niculae au solicitat achitarea clientului lor sau rejudecarea intregului caz. In plus, explica surse care au participat la sedinta de judecata, au mai cerut si anularea stenogramelor unor discutii telefonice. Sunt probe cheie in acest caz.Alte probe esentiale in acest dosar sunt declaratiile lui Said Baaklini, om de afaceri libanez stabilit in Romania, cunoscut drept "Regele evaziunii fiscale" sau "Regele Sardinelor", care a pledat vinovat in fata procurorilor DNA in acest caz. El a incheiat un acord cu procurorii anticoruptie , in schimbul unei pedepse de 4 ani si 6 luni de inchisoare.Curtea de Apel Bucuresti a amanat pronuntarea sentintei pentru data de 11 februarie.Interesant, tot pe 11 februarie, Inalta Curte trebuie sa se pronunte pe o solicitare facuta de Ioan Niculae, de stramutare a procesului de la Curtea de Apel Bucuresti. Procesul a fost deschis de miliardar pe 19 ianuarie, conform portalului Inaltei Curti. Dupa cum aratam, in dosar sunt probe mai multe interceptari. De altfel, Tribunalul Bucuresti a aratat in sentinta de condamnare ca a tinut cont si de mai multe interceptari telefonice, realizate in ianuarie 2009, intre Ioan Niculae si afaceristul libanez Said Baaklini, implicat in transferurile de bani, prin firma sa, Libarom Agri.De altfel, Said Baaklini a confirmat magistratilor existenta intelegeri cu miliardarul, privind externalizarea unor sume de bani si faptul ca aceste transferuri de bani s-au facut in baza unui contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.Da!Said, 25 de miliarde e...?Da, da!Atata e, da?Atata, da!Bun. Eu cum...? Ti-a dat transferul, ti-a facut transferul. O pun pe fata sa-ti dea si la cat a schimbat. Ca noi schimbam din euro, da?Ok! Ok!Ca sa stii tu pe partea ailalta!Ok! Ok!Inchide-o repede acolo, da?Ok! Ok!O alta interceptare-cheie a fost coroborata de instanta cu mai multe acte bancare.Alo!Deci, ti-a platit aia, da? Ai primit ordinul?Ah, n-am ajuns la birou! Sunt, astept sa intru intr-un loc si dupa aia sa ma duc la birou.Sunt 586.000 de euro echivalent.Ce?586.: Ok, s-a rezolvat, nu-i problema!Da. Ramane sa faci astazi...Se rezolva acum.Bine, bine!Pa, pa!"Ansamblul probator referitor la infractiunile economice se completeaza si cu declaratiile persoanelor audiate in prezentul dosar de urmarire penala, cu calitati diferite, dar care confirma existenta fictivitatii raporturilor comerciale dintre Intergaro si Libarom si a intelegerii infractionale dintre Ioan Niculae, cu sprijinul angajatilor sai, si Said Baaklini", concluzioneaza instanta.Cartile scrise in penitenciar Ioan Niculae a mai fost condamnat in aprilie 2015 la 2 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "mita pentru PSD ". El a fost liberat conditionat in vara anului 2016. Miliadarul a fost acuzat de procurorii anticoruptie si considerat vinovat de instanta de finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2009 a lui Mircea Geoana In perioada in care a fost inchis, Ioan Niculae a participat la 22 de programe educationale, a desfasurat activitati lucrative si a scris cinci carti. Cartile semnate de acesta sunt in domenii precum agricultura si chimia, in care de altfel omul de afaceri are investitii. Doua dintre volume se intituleaza "Bioetanolul, combustibilul viitorului" si "Valorificarea energetica a biomasei".Citeste si: