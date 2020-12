Dan Andronic, condamnat in dosarul "Ferma Baneasa": "Este o mare nedreptate, sunt nevinovat"

Postarea lui Dan Andronic

In faza de fond a procesului, un judecator de la Curtea de Apel Brasov a decis achitarea lui Dan Andornic. In faza de apel, un complet de trei judecatori de la Inalta Curte a admis apelul DNA si l-a condamnat pe omul de afaceri."Am vazut reactiile multora dintre voi. Simt ca trebuie sa fiu foarte clar. Cand am spus ca ma retrag, m-am referit la aparitiile publice. Cat si cum este in functie de ceea ce simt. Deocamdata o vad ca pe o mare nedreptate, ma voi lupta cu toate caile legale pe care le am, voi incerca sa demonstrez ca, asa cum a spus si Curtea de Apel Brasov, sunt nevinovat.Nu am de gand sa o fac la TV, sau in publicatiile pe care le am. Nu am scris un rand despre asta in ultimii 5 ani, nu o voi face nici acum. Dar voi ramane ziarist, asta nu poate nimeni sa-mi ia. Nici macar Statul Vertical, cum le place unor maimutoi sa spuna."