Reactia lui Daniel Tudorache dupa o noapte de audieri la DNA: "Nu pot sa nu ma intreb: oare ce reclama atata urgenta in cazul unor presupuse fapte din 2008?"

"Indiferent cat de neplacut este acest subiect, am promis ca va voi tine la curent cu mersul anchetei.Aseara am fost convocat la DNA, unde am zabovit mai mult de 12 ore, cerandu-mi-se explicatii pentru presupuse fapte din urma cu mai mult de 12 ani.Nu m-am prevalat de dreptul la tacere, pentru ca, asa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS.Am incredere in Justitie si voi contribui activ la aflarea adevarului.Totusi, nu pot sa nu ma intreb: oare ce reclama atata urgenta, in cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 saptamani inainte de alegerile parlamentare!Cu toate acestea, refuz sa intru pe taramul speculatiilor, desi tentatia este foarte mare...", a scris Daniel Tudorache pe pagina sa de Facebook.Procurorii DNA au anuntat oficial ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor.De asemenea, in acelasi dosar s-a mai dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de alte doua persoane fizice, fosta sotie si o persoana fizica aflata in anturajul primarului, pentru infractiunea de complicitate la spalarea banilor, respectiv trafic de influenta."Totodata, celor trei inculpati li s-au fixat cautiuni care trebuie depuse pana la data de 27 noiembrie 2020, dupa cum urmeaza:- 1.000.000 euro - TUDORACHE DANIEL- 200.000 euro - fosta sotie- 75.000 euro - persoana fizica aflata in anturajul primarului", a anuntat DNA intr-un comunicat de presa.In ordonanta procurorilor se mai arata ca, in cauza, exista date si probe potrivit carora, in perioada septembrie 2016 - mai 2017, persoana aflata in anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1. In schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, in numele primarului, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor)."In schimbul traficarii influentei, persoana aflata in anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta.In activitatile descrise, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influentei.De altfel, exista suspiciunea rezonabila ca primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul sau", a mai arataat DNA.Procurorii mai spun ca, in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), inculpatul Tudorache Daniel ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite."Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane (sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil.Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite", transmite DNA.Concret, in perioada de referinta (2008-2018), in care Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentand o medie de aproximativ o mie de euro pe luna), exista suspiciunea ca acesta ar fi savarsit infractiunea de spalare a banilor constand in:- depunerea de sume de bani in numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora - in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;- achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;- acordarea unui imprumut unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii;- achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 USD , un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.),- achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii,- asocierea in participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei sotii;oate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din infractiuni "La data de 21 noiembrie 2020, inculpatului Tudorache Daniel si celorlalti doi inculpati li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala".In ceea ce priveste cel de-al doilea dosar in care au fost efectuate in cursul zilei de 19 noiembrie 2020 o serie de perchezitii domiciliare, informatii vor fi date publicitatii cand situatia judiciara o va permite.Citeste si: