De ce fosta vedeta TVR, Ema Pendiuc, a fost condamnata la 5 ani de inchisoare pentru coruptie in dosarul tatalui sau, Tudor Pendiuc

Instanta: Apartamentul este spaga

Apararea, desfiintata

Circumstantele personale

Motivele pentru viitor ale lui Pendiuc

Foto: captura video Youtube/Centrul Cultural Pitesti

Sentinta in acest caz, denumit de presa procesul "Publitrans"- operatorul de transport public din Pitesti, deoarece la mijloc era vorba de o afacere privind achizitia de catre aceasta companie a 80 de autobuze- a creat valva in mass-media. Ea a fost data in februarie 2020, iar cazul se afla pe rolul instantelor de aproape cinci ani, din martie 2015. Un caz pe care parea ca se asterne praful.Tribunalul a dat pedepse grele tuturor celor implicati, nu doar lui Tudor Pendiuc si fiicei sale. Afaceristii implicati in aceasta afacere au primit sentinte intre 6 ani si 7 ani si 8 luni, iar functionarii si directorii Primariei Pitesti au fost condamnati la pedepse intre 4 ani si 6 luni si 5 ani si 6 luni.Fostul edil, afaceristii si directorii din Primaria Pitesti care au fost gasiti vinovati in acest caz trebuie sa achite Consiliului Local Pitesti prejudiciul de 23.013.099,65 de lei. Instanta a confiscat de la Emanuela Ema Pendiuc apartamentul care ar fi fost primit mita de tatal sau. Decizia nu este definitiva si a fost contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Luna aceasta, Tribunalul Bucuresti a motivat aceasta sentinta. De ce au fost date aceste condamnari grele? Sa luam cazul Emei Pendiuc.Dupa cum aratam, tanara a fost gasita vinovata de complicitate la luare de mita si spalare de bani. Potrivit procurorilor DNA , o parte din mita pe care Tudor Pendiuc ar fi primit-o in acest caz de la afaceristul Valentin Visoiu ar fi constat intr-un apartament in Bucuresti, intr-un ansamblu rezidential, in valoare de 130.900 de euro, echivalentul a 475.812.18 de lei, pentru fiica sa, Ema Pendiuc. Pentru a se disimula aceasta presupusa spaga si a crea aparenta ca respectivul imobil intra in mod legal in proprietatea ei, tanara ar fi incheiat o serie de acte in procedura de vanzare-cumparare.Interceptari, diverse documente, declaratii de martor dar si marturia unui martor sub acoperire, nume de cod "Veritas", au fost probele care au stabilit vinovatia celor implicati.In timpul procesului, tanara s-a aparat si a sustinut ca banii pentru apartament i-a avut din economii, de la bunica sa si dintr-un imprumut de la un prieten, Inal Cagri. Instanta a desfiintat aceasta aparare."Instanta de judecata nu poate primi apararea inculpatei Pendiuc Emanuela- Elena in sensul ca apartamentul a fost achitat din fonduri proprii si din donatii din partea bunicii (avansul contractului de vanzare-cumparare), respectiv dintr-un imprumut de bani primit de la numitul Inal Cagri, in conditiile in care toate aceste afirmatii sunt contrazise de probele administrate in cauza.," explica Tribunalul Bucuresti.In plus, Ema Pendiuc nu a facut nu a putut face dovada ca a primit o donatie din partea bunicii sale, "nici macar a faptului ca bunica traia la acel moment, totul ramanand doar la nivel declarativ", iar din declaratiile martorilor audiati in cauza, rezulta imprejurarea ca nu a existat o relatie sau un imprumut real de la Inal Cagri.Ema Pendiuc a condamnata la 5 ani de inchisoare dupa ce judecatorii au contopit pedepsele pentru cele infractiuni pentru care a fos gasita vinovata: 4 ani pentru complicitate la luare de mita si 3 ani pentru spalare de bani.Instanta tinut cont de circumstantele personale ale acesteia "are 39 de ani, este casatorita, are 2 copii minori in ingrijire, studii superioare- Facultatea de sociologie si asistenta sociala, este implicata in multiple proiecte ale societatii civile destinate cu preponderenta tinerilor, in prezent lucreaza, nu este cunoscuta cu antecedente penale,."Anul trecut, Ema Pendiuc a realizat mai multe interviuri cu vedete pentru emisiunea "Drumul succesului" de la TVR.Judecatorii explica de ce Ema Pendiuc trebuie sa execute in penitenciar sentinta de 5 ani.," precizeazaTribunalul Bucuresti.Unul dintre cei mai longevivi politicieni romani dupa Revolutia din 1989, Tudor Pendiuc, a fost primar al orasului Pitesti timp de 6 mandate, din 1992 pana in 2016. El este judecat in acest caz pentru luare de mita si abuz in serviciu sia fost condamnat la 8 ani de inchisoare.Pe de o parte, instanta a explicat circumstantele personale: faptul ca are 66 de ani, este casatorit, are 2 copii majori, studii superioare, are mai multe probleme medicale, "care nu sunt insa corelate intr-un raport de expertiza medico-legala, astfel incat nu se poate aprecia in ce mod afecteaza viata inculpatului, nu este cunoscut cu antecedente penale,."Din referatul de evaluare intocmit in acest rezulta faptul Pendiuc are suficiente realizari din perspectiva integrarii in societate, ".""Fata de intreaga activitate infractionala pe larg expusa in prezenta sentinta, instanta de judecata apreciaza ca numai executarea in mediu carceral este apta sa asigure scopul preventiv si educativ al pedepsei ce urmeaza a fi aplicata inculpatului, modul concret de savarsire a faptelor reprezentand un criteriu care sta la baza functiei de exemplaritate ce trebuie sa primeze," motiveaza Tribunalul Bucuresti.