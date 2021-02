Misterele disparitiei lui Codrut Marta. De ce refuza judecatorii sa-l declare mort pe fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar

A disparut inainte de perchezitii

Deshumarea din Pipera

Se cere declararea judecatoreasca a mortii

"Avem o firma impreuna"

"Ar fi un precedent periculos"

Judecatori: Exista un mandat emis

"Exista suspiciuni ca se sustrage"

Concret, apropiatii l-au vazut ultima data pe Codrut Marta pe 21 mai 2012, la domiciliul sau din Bucuresti, moment din care nu a mai putut fi contactat de apropiati.In acel moment, procurorii DNA si ofiterii SRI monitorizau o retea formata din afaceristi, ofiteri de informatii si sefi din cadrul Fiscului. Era vorba de ancheta din viitorul dosar "Motorina," in care era implicata societatea Excella Real Grup, care era controlata de afaceristul Radu Nemes, cunoscut drept "Regele Motorinei".Afaceristul ar fi fost sustinut de oameni importanti din fruntea statului roman, inclusiv de Codrut Marta, cu care era amic, potrivit datelor din dosar. Anul trecut, fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru ca ar fi primit mita 1.200.000 de euro, in perioada mai 2011 - aprilie 2012, in schimbul protejarii societatii Excella Real Grup. Un dosar in care sunt judecati un fost sef al vamilor si un fost sef al Garzii Financiare.Primele perchezitii in dosarul "Motorina" au avut loc abia in iulie 2012, dar in acel moment Codrut Marta era deja de negasit. Instantele au emis pe numele acestuia un mandat de arestare in lipsa, pentru acuzatia de evaziune fiscala.Potrivit datelor Inspectoratul General al Politiei - Directia Investigatii Criminale, Codrut Marta figureaza ca urmarit national si international, incepand cu data de 11 iulie 2012, respectiv 18 iulie 2012.Opt ani mai tarziu, in februarie 2020, procurorii DNA si criminalistii Politiei au realizat o deshumare in cimitirul "Sfantul Ilie" din Pipera, Voluntari, avand indicii ca acolo ar fi fost ingropate ramasitele lui Codrut Marta.Echipati in alb, criminalistii au dezgropat un mormant si au strans toate ramasitele umane pentru a le analiza in laborator si a stabili daca, intr-adevar, este vorba de Codrut Marta, prin comparatie cu ADN-ul acestuia aflat in Sistemul National de Date Genetic Judiciare.Potrivit unor surse judiciare citate in februarie 2020 de Stirile TVR , procurorii suspecteaza ca omul de afaceri israelian Elan Schwartzenberg , fostul sot al Mihaelei Radulescu, ar fi in spatele disparitiei lui Codrut Marta.Dupa disparitia lui Marta, Schwartzenberg a plecat in Israel si a fost dat apoi in urmarire internationala, insa in alt dosar.Pe de alta parte, fratele lui Codrut Marta, Adrian-Constantin Marta a solicitat magistratilor, de doua ori, declararea judecatoreasca a mortii fostului sef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Ambele cereri au fost respinse de Judecatoria Sectorului 2 , pe 19 aprilie 2019 si pe 16 octombrie 2020."Respinge cererea, ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti," se arata in minuta instantei. Motivarea instantei scoate la iveala detalii inedite despre cazul lui Codrut Marta.Adrian-Constantin Marta a aratat judecatorilor ca impreuna cu fratele sau, Codrut Marta, detin societatea Bethland Invest SA, el o cota de 40% din actiuni, iar fostul sef de cabinet al lui Blejnar o cota de 60%.El a precizat ca in prezent societatea nu isi mai poate continua activitatea in mod nomal din cauza lipsei unuia dintre actionari, respectiv a fratelui sau, cartea de identitate a acestuia expirand la data de 26 martie 2018, aspect ce se regaseste in actele eliberate de Registrul Comertului."Din aceasta cauza, societatea nu mai poate incheia contracte , existand nereguli cu privire la datele asociatilor," arata Adrian-Constantin Marta.Din mai 2012, el nu a mai gasit indicii sau informatii din care sa rezulte ca fratele sau ar putea fi in viata.Pe de alta parte, procurorul a arata ca in momentul disparitiei sale, Codrut Marta era cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, in cadrul unui dosar penal aflat pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie.In plus, in momentul de fata cu privire la Marta se desfasoara in continuare cercetari penale sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in cadrul aceluiasi dosar penal, iar acesta figureaza cu mentiuni active privind suspendarea dreptului la libera circulatie in strainatate, procedurile de urmarire nationala si internationala fiind in curs de desfasurare.Procurorul mai precizeaza ca o hotarare de declarare judecatoreasca a mortii ar produce consecinte nu numai cu privire la patrimoniul lui Codrut Marta si a societatii comerciale la care acesta este actionar, "dar ar avea ca efect principal sistarea tuturor procedurilor judiciare penale in care acesta este implicat si a intregii proceduri de urmarire penala nationala si internationala.""O hotarare de admitere ar putea constitui un precedent periculos pentru situatii similare, in care persoanele aflate sub incidenta unor proceduri penale se sustrag de la urmarirea penala ori de la executarea unor masuri preventive sau pedepse, intrucat ar deschide calea pronuntarii unor astfel de hotarari cu consecinte devastatoare asupra procedurilor judiciare penale in care nu s-a reusit localizarea persoanei care se sustrage in termen de 2 ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta ca aceasta era in viata," a pledat procurorul.Trebuie spus ca pentru ca mortea unei persoane sa fie declarata pe cale judecatoreasca este nevoie de doua lucruri: disparitia trebuie sa aiba o durata minima de 2 ani si, pe de alta parte, trebuie sa existe indicii ca persoana nu ar mai fi in viata.Din probele administrate in cauza, instanta a retinut ca Codrut Marta figureaza ca urmarit national si international, incepand cu data de 11 iulie 2012, respectiv 18 iulie 2012, ca urmare a emiterii impotriva sa a unui mandat de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.De asemenea, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar era cautat la nivel national si international din data de 25 mai 2012, respectiv 30 mai 2012, fiind declarat persoana disparuta, asadar la o distanta de numai 4 zile de la data disparitiei sale in fapt din 21 mai 2012."Instanta apreciaza intemeiate argumentele reprezentantului Ministerului Public referitoare la faptul ca exista suspiciuni in sensul ca paratul se sustrage de la urmarirea penala desfasurata impotriva sa si de la punerea in executare a masurii arestului preventiv. Totodata, instanta are in vedere si faptul ca, in ipoteza admiterii prezentei cereri, declararea judecatoreasca a mortii paratului ar avea ca efect incetarea procedurii de urmarire penala, prin clasarea cauzei in conformitate cu art.314 alin. 1 lit. a raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen.In prezenta cauza, instanta urmeaza a da eficienta interesului public, general, al societatii privind tragerea la raspundere penala a persoanei cu privire la care exista indicii/probe ca ar fi savarsit o infractiune, fata de interesul privat al reclamantului din prezenta cauza," motiveaza Judecatoria Sectorului 2.Pe cale de consecinta, instanta a respins cererea lui Adrian-Constantin Marta de declarare judecatoreasca a mortii lui Codrut Marta ca neintemeiata.