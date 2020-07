Decizie definitiva: Fostul procuror Mircea Negulescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Inalta Curte a admis contestatia Sectiei Speciale

Acuzatiile Sectiei Speciale

"Dispune arestarea preventive pentru 30 de zile de la 23 iulie 2020 la 21 august 2020," se arata in minuta instantei.Fostul procuror Mircea Negulescu, in prezent exclus din magistratura, a fost retinut saptamana trecuta de procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie in legatura cu dosarul Tony Blair, in care este implicat si Victor Ponta . Alaturi de Negulescu, a fost retinut si un fost ofiter de politie judiciara, care l-ar fi ajutat pe acesta.Mircea Negulescu fusese retinut de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru cercetare abuziva (6 infractiuni ), represiune nedreapta (4 infractiuni), instigare la represiune nedreapta in modalitatea participatiei improprii, influentarea declaratiilor, inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatiei improprii, inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatiei improprii, fals intelectual (12 infractiuni), abuz in serviciu (4 infractiuni) si constituirea unui grup infractional organizat, a transmis Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un comunicat de presa.Totodata procurorii SIIJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a unui fost ofiter de politie judiciara, pentru complicitate la cercetare abuziva (6 infractiuni), complicitate la represiune nedreapta (4 infractiuni), complicitate la instigare la represiune nedreapta in modalitatea participatiei improprii, complicitate la influentarea declaratiilor, complicitate la inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatiei improprii, complicitate la inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatie, fals intelectual (10 infractiuni), complicitate la abuz in serviciu (4 infractiuni), constituirea unui grup infractional organizat."In fapt, primul inculpat, in calitate de procuror de caz la DNA - ST Ploiesti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, ofiter de politie judiciara, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare si a intregului material probator administrat in doua dosare aflate in instrumentarea DNA - ST Ploiesti, cu scopul invinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 4 persoane precum si masuri neprivative de libertate constand in control judiciar fata de 3 persoane, despre care cunostea ca sunt nevinovate, si ar fi determinat judecatorul de drepturi si libertati sa dispuna, fara vinovatie, arestarea preventiva a unei persoane in baza materialului probator plasmuit", aratau procurorii.Potrivit sursei citate, acestia ar fi determinat 4 persoane, prin corupere, prin constrangere sau prin alte fapte cu efect vadit intimidant, sa dea declaratii mincinoase in cele doua dosare instrumentate, ar fi determinat 3 persoane sa formuleze, ca urmare a constrangerii exercitate asupra lor, denunturi cu privire la existenta unor fapte prevazute de legea penala, cunoscand ca acestea sunt nereale, ar fi procedat la falsificarea denunturilor si a declaratiilor acestor persoane prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, precum si la clasificarea denunturilor ticluite in numele a doi dintre denuntatori."Toate aceste fapte ar fi fost savarsite in cadrul unui grup infractional organizat in scopul ticluirii celor doua dosare ale DNA - ST Ploiesti pentru invinuirea pe nedrept a unor persoane, desi cunosteau ca acestea sunt nevinovate", mentionau reprezentantii Parchetului General.