Asociatia VeDem Just sesizeaza CNCD in urma declaratiilor facute de IPS Teodosie cu referire la femei

"Membrii asociatiei VeDem Just considera discriminatorii aceste declaratii facute de un inalt cleric roman ortodox si membru al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si solicita CNCD constatarea comiterii contraventiei prevazute de dispozitiile art. 15 din OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata", a transmis, sambata, asociatia. Organizatia afirma ca este important ca declaratiile facute de reprezentantii institutiilor sa fie "corecte, neutre, de sustinere" si nu distriminatorii."Tinand cont de eforturile la nivel national si la nivelul Uniunii Europene de implementare a strategiilor de promovare a drepturilor si combatere a discriminarii de orice natura, consideram ca este foarte important ca declaratiile si informatiile emise de reprezentantii institutiilor si entitatilor publice sa contina informatii corecte, neutre, de sustinere a acestor drepturi, iar comunicarile in spatiul public sa nu se transforme in incitare la discriminare de orice fel", a mai transmis organizatia.Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a afirmat ca nu este discriminare faptul ca femeia nu are roluri importante in Biserica , asa cum are barbatul, deoarece aceasta este conditia ei si ca femeia "nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale". "Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta", a mai explicat arhiepiscopul Tomisului.