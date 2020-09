Dedesubturile clasarii dosarului "Tel Drum de Neamt", in spatele caruia s-au aflat apropiatii lui Dragnea. De ce-a fost revocat din functie procurorul de caz din DNA

Clasarea

Au existat interese pentru decapitatea DNA Oradea?

," afirma Cristian Ardelean, intr-un interviu pentru publicatia locala ebihoreanul.ro. In ianuarie 2019, el a fost revocat din functia de procuror DNA, la fel ca alti patru colegi, in urma unei inregistrari din sediul institutiei lansata pe piata de avocatul Razvan Doseanu. In urma mediatizarii acestor stenograme, Sectia Speciala a deschis o ancheta , iar Inspectia Judiciara o cercetare disciplinara.Ardelean vrea sa revina la DNA si a atacat in instanta ordinul de revocare din functie: "nu a fost bazat pe constatarea unei conduite profesionale incorecte sau nelegale, ci pe faptul ca presa a dat anumite conotatii aceleiinregistrari".," sustine acesta.Intrebat despre dosarele importante pe care le instrumenta, Ardelean a facut trimitere la cazul firmei 3T Construct din Piatra-Neamt, denumita "Tel Drum de Neamt", in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea."Da, sigur ca am regrete. Alaturi de supararea ca am fost dat afara nemeritat, acesta e cel mai mare regret sub aspect profesional. Va pot da ca exemplu un dosar in care m-am sesizat din oficiu, cu privire la o firma din Neamt care ar fi fraudat fonduri europene si care era detinuta de persoane ce detin si calitatea de actionari in compania Teldrum din Teleorman.Nu am apucat sa finalizez acest dosar, dar cel mai recent raport al OLAF () l-a dat ca exemplu de bune practici, in sensul ca a fost o investigatie profesionista extrem de complexa.Dupa revocarea mea, dosarul a ajuns la structura centrala, care nu stiu din ce motive l-a clasat,Mai sunt si alte dosare mari pe care le-am instrumentat, insa nefiind finalizate nu pot vorbi despre ele," conchide acesta."Eu pot doar sa intuiesc ca sunt interese, in conditiile in care la DNA Oradea au fost cercetate persoane sus-puse, ceea ce de o vreme nu se mai intampla. In trecut au fost cercetati inclusiv ministri (), judecatori de la Curtea de Apel (), politisti cu functii de conducere (), sefi din administratia locala () etc. In prezent, activitatea DNA Oradea pare mult redusa, pe fondul revocarii unor procurori, al pensionarii unor politisti, dar si al modificarii legislatiei, care a dus la achitari ce au rolul de a demobiliza procurorii."