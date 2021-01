Deputatul USR-PLUS, Emanuel Ungureanu: "Zilele viitoare, DNA o sa ia in coarne doi penelisti, cu imunitate temporara, care au furat in pandemie"

Postarea lui Emanuel Ungureanu.

Potrivit acestuia, el a denuntat la DNA "unele hotii comise in Ministerul Sanatatii." "Jaful din Sanatate produs anul trecut a fost unul urias si nu doar prin UNIFARM," continua acesta.Postarea lui Emanuel Ungureanu este facuta imediat dupa ce DNA a solicitat ridicarea imunitatii fostului ministru PNL al mediului, Costel Alexe Pe 3 iunie, deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a depus o sesizare penala impotriva unor manageri de spitale din Cluj-Napoca care ar fi cumparat echipamente de protectie si masti de proasta calitate fara certificate de conformitate, la preturi exorbitante."HOTII! Penelisti hoti , azi, Alexe, cel care punea lupi sa pazeasca padurile.Zilele viitoare, DNA o sa ia in coarne doi penelisti, cu imunitate temporara, care au furat pe rupte in plina pandemie, profitand de criza sanitara.Jaful din Sanatate produs anul trecut a fost unul urias si nu doar prin UNIFARM.Va aduc aminte ca am denuntat la DNA unele hotii comise in Ministerul Sanatatii.Aveti dovada aici.https://m.youtube.com/watch?v=OvU6x4BD1McVine furtuna !"