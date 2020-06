Deputatul USR Emanuel Ungureanu anunta ca sesizeaza DNA in cazul unei clinici din Cluj, finantata din fonduri europene

Ziare.

"Urmeaza sa construiesc o plangere penala, saptamana viitoare o sa merg la DNA si procurorii vor arata cu exactitate de unde si pana unde porneste abuzul in serviciu, care este prejudiciul si cine sunt vinovatii de faptul ca un proiect generos, frumos, a fost facut praf din interese obscure, pe care va trebui sa le lamurim", a precizat Emanuel Ungureanu.Potrivit acestuia, proiectul nu si-ar fi atins scopurile pentru care a fost finantat de UE."Am solicitat Ministerului Sanatatii sa vina cu Corpul de Control aici, pentru ca informatiile pe care le-am primit erau de natura sa ingrijoreze UE, autoritatea finantatoare, pentru ca am aflat de la o sursa din interiorul spitalului ca, practic, acest proiect european nu-si atinsese obiectivele pentru ca o componenta din acest proiect, adica partea de buco-maxilo-faciala, o intreaga sala cu echipamentele care erau aici - nu a functionat nici macar o singura zi.", a spus Emanuel Ungureanu.Pe 23 octombrie 2014, la Cluj-Napoca a fost inugurat primul centru de cercetare din Romania in domeniul obstetricii-ginecologiei, printr-o investitie de 11 milioane de euro, din fonduri europene.Directorul proiectului IMOGEN, Florin Stamatian, a declarat, cu ocazia inaugurarii centrului, ca proiectul s-a concretizat prin efortul comun al unora dintre cele mai importante cadre medicale din Cluj, nominalizandu-i pe Dafin Muresanu, Grigore Baciut, Silviu Sfrangeu si Cecila Roman."IMOGEN isi propune sa dezvolte un model pentru relansarea cercetarii medicale in Romania, respectiv sa devina un centru multifunctional interdisciplinar, cu dotari competitive si cu personal de specialitate adecvat pentru dezvoltarea unor domenii/subdomenii de interes in cercetarea contemporana", a mentionat, atunci, Florin Stamatian.Pe 5 octombrie 2010, Consiliul Judetean (CJ) Cluj anunta ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta a obtinut finantarea pentru un proiect destinat absolventilor invatamantului medical.CJ Cluj arata atunci ca proiectul are drept scop realizarea unei investitii in infrastructura spitalului pentru crearea conditiilor necesare dezvoltarii unor activitati noi de cercetare in domeniul aplicatiilor multiple interdisciplinare ale imagisticii medicale si ale medicinii genomice, in vederea racordarii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta la reteaua europeana de profil."Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt absolventii unitatilor de invatamant din sectorul medical care doresc sa-si dezvolte cariera in domeniul CDI - crearea de locuri de munca (cercetare si intretinere aparatura), cadrele didactice, doctoranzii si studentii din cadrul sistemului universitar-medical clujean (finalizare teze de licenta, doctorat)", se mentiona in comunicatul de atunci al CJ Cluj.Din valoarea totala de 48,3 milioane de lei, 39 de milioane sau fost fonduri nerambursabile, iar restul de 9,3 milioane de lei erau suportati de Guvern.