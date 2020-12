"Iti voi arunca toate televizoarele montate pe autobuze". Dezvaluiri din procesul de santaj al fostului primar al orasului Brasov, George Scripcaru

Acuzatiile procurorilor DNA

Miza: reclamele electorale

LCD-urile, asigurate

Detaliile sunt din rechizitoriul prin care George Scripcaru a fost trimis in judecata pentru santaj in forma continuata. Alaturi de el, a fost deferit justitiei directorul general al Regiei Autonome de Transporturi Brasov (RATBV), George Mihai Cornea, pentru santaj in forma complicitatii, comisa in forma continuata. Faptele ar fi fost comise in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale.La alegerile locale din septembrie 2020, George Scripcaru, care era primar al orasului Brasov de 16 ani, a fost invins de candidatul USR -PLUS, Allen Coliban Conform procurorilor anticoruptie , Scripcaru l-ar fi amenintat, in august 2020, pe unul din angajatii societatii comerciale care difuza spoturi electorale in interiorul autobuzelor apartinand Regiei Autonome de Transporturi Brasov SA, ca firma va avea de suferit daca nu oprea imediat difuzarea acelor reclame.Conform sursei citate, firma respectiva semnase un contract de locatiune cu RATBV SA pentru spatiul din interiorul autobuzelor si, in perioada respectiva, incepuse sa difuzeze spoturi de promovare electorala a candidatilor la Primaria Brasovului din partea partidelor cu care societatea incheiase anterior contracte de promovare. Lucru care l-ar fi nemultumit pe Scripcaru.In perioada 6-12 august 2020, George Scripcaru, prin intermediul lui George Mihai Cornea, director general al RATBV SA., ar fi facut presiuni asupra unei persoane din firma respectiva pentru a o constrange sa opreasca difuzarea spoturilor electorale care priveau doar o anumita formatiune electorala si sa promoveze gratuit, prin intermediul ecranelor LCD detinute de firma, "realizarile" primarului din cursul actualului mandat , "mascate sub forma unor stiri pozitive."Conform actului de acuzare, principalele probe sunt interceptarea unor discutii telefonice si declaratiile celor implicati. Reprezentantul firmei care opera reteaua de LCD-uri, pe care rulau spoturile publicitare in autobuzele din Brasov, a declarat la DNA ca in luna august a fost contactat de seful RATBV, George Mihai Cornea, care i-a cerut sa nu ruleze clipuri electorale.El ar fi atras atentia asupra unor clipuri cu unul dintre contracandidatii primarului, pe motiv ca daca s-ar intampla acest lucru "l-ar strange de gat si l-ar zbura de pe postul pe care il detine", referindu-se la George Scripcaru.Totodata, acesta i-a spus ca a venit sa o roage ca sa afiseze pentru Scripcaru George niste mesaje pozitive, iar acest lucru urma sa se intample cu titlu gratuit. Asemenea "stiri" cu continut vizibil electoral, care promovau realizarile administratiei Scripcaru, existau deja in toate statiile RATBV S.A., fiind prezentate cu titlu de exemplu in imagini doua dintre acestea, respectiv: "Programul de modernizare a flotei de transport public si de imbunatatire a calitatii aerului in mun. Brasov" si "Renovarea cladirilor municipale si a scolilor utilizand tehnologii de constructii inteligente in mun. Brasov."Conform rechizitoriului, unul dintre angajatii firmei de publicitate a afirmat ca a fost sunat de George Mihai Cornea, care i l-ar fi dat la telefon pe George Scripcaru, iar acesta "pe un ton autoritar si agresiv i-a pus in vedere ca daca nu opreau imediat clipurile", in care aparea contracandidatul sau, "in maxim o ora el va arunca toate televizoarele montate pe autobuze intr-o cutie in fata RATBV SA." Acesta a mai precizat ca "in autobuzele noastre, nimeni nu isi va face campanie electorala", " nu v-a spus nimeni asta?", se arata in rechizitoriu.Discutiile intre reprezentantii firmei de publicitate si seful RATBV au continuat in contradictoriu. Seful RATBV SA i-ar fi conformat acestora ca Scripcaru ar fi in stare sa faca acest lucru. In acest context, afaceristul si-a asigurat toate televizoarele din autobuze."Dupa ce Cornea George Mihai i-a confirmat ca Scripcaru George ar fi in stare sa comita o asemenea fapta, la scurt timp persoana vatamata a contactat un broker de asigurari si a incheiat un contract de asigurare pentru toate cele 100 de LCD-uri impotriva actelor de vandalism, furt sau distrugere, aspect dovedit cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.Aceasta considera ca daca nu aducea la cunostinta publica prin intermediul presei cele intamplate exista un risc real de distrugere a LCD-urilor, mai ales ca persoanele cu care a discutat ulterior au avertizat-o sa se astepte sa i se intample ceva in fiecare clipa," se arata in documentul DNA.Reprezentantul firmei s-a constituit parte civila in acest caz cu suma de 1.580.292 lei, reprezentand daunemateriale si morale, se arata in rechizitoriul DNA.