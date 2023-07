Director in Ministerul Muncii, trimis in judecata pentru mita: A primit o geanta de lux si bani pentru o masina

Speranta Georgeta Ionescu, director general in Ministerul Muncii, a fost trimisa in judecata de DNA sub acuzatia de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. Procurorii spun ca a primit mita de la un om de afaceri o geanta de lux si o parte din banii necesari pentru un Audi A3.

Alaturi de ea a mai fost trimis in judecata omul de afaceri Mircea Marcu, acuzat de dare de mita si cumparare de influenta in forma continuata.

Faptele s-ar fi petrecut in perioada 2010-2011, cand inculpata era director general economic la Ministerul Mediului.

Procurorii sustin ca Speranta Georgeta Ionescu (fosta Munteanu) a acceptat promisiunea omului de afaceri de a primi din partea lui un autoturism Audi A3, in schimbul caruia ea ar fi trebuit sa avizeze propunerile de stabilire a alocatiilor bugetare pentru obiectivul de investitii "Regularizarea vailor Agigea si Lazu, jud. Constanta", se arata in comunicatul DNA. In plus, directorul ar fi acceptat, implicit, sa sustina interesele societatii comerciale administrate de Mircea Marcu in relatiile cu ministerul.

"Pentru aceste 'servicii' inculpata a primit de la omul de afaceri suma de 61.394 lei, reprezentand o parte din contravaloarea autoturismului, precum si o geanta in valoare de 6.300 lei", arata DNA.

Ads

Procurorii spun ca desi societatea lui Marcu s-a clasat pe locul al patrulea din cinci ofertanti la o licitatie, asocierea de firme respectiva a castigat-o, iar contractul de lucrari a fost incheiat la data de 12.10.2010.

"De mentionat este faptul ca, in momentul organizarii licitatiei publice, societatea comerciala administrata de inculpatul Marcu Mircea nu detinea nici utilajele necesare pentru executarea lucrarilor, nici angajati specializati in constructii, nici experienta si nici resursele financiare pentru sustinerea lucrarilor", mai arata sursa citata.

Procurorii au pus sechestru asupra firmei directorului din Ministerul Muncii pana la concurenta sumei de 32.170 lei, in vederea confiscarii speciale.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.

C.B.

Ads