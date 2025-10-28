Directorul centralei de la Cernavoda, suspendat dupa ce DNA a inceput urmarirea penala

Compania de stat Nuclearelectrica l-a suspendat pe directorul centralei de la Cernavoda. Ionel Bucur este acuzat de DNA ca ar fi favorizat o firma la obtinerea contractelor de paza, desi aceasta nu autorizatie de securitate industriala si certificat ORNISS, necesar pentru paza obiectivelor de interes national.

Nuclearelectrica l-a suspendat si pe directorul economic al centralei, Elena Negulici, pe durata aplicarii masurii controlului judiciar. Atributiile celor doi au fost preluate de Marian Serban, respectiv Titina Holobiuc, informeaza Adevarul.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Serviciul Teritorial Constanta a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru cinci persoane din cadrul centralei Cernavoda si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 18 februarie, pentru directorul sucursalei CNE Cernavoda si directorul economic.

Ancheta vizeaza modul de atribuire a unui contract-cadru de servicii de protectie fizica si monitorizare incheiat in 2008. DNA a conchis ca a fost eludata legislatia in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica si a legislatiei speciale in domeniul incheierii si derularii contractelor ce necesita autorizatii speciale din partea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS).

Potrivit DNA, actiunile suspectilor ar fi fost coordonate in vederea acordarii, in mod preferential, a serviciilor de protectie si monitoritzare catre o firma controlata de omul de afaceri Victor Daramus.

Prejudiciul Nuclearelectrica se ridica la suma de 3,4 milioane de lei.

