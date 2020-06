Directorul general al scolilor Lumina - Institutii de Invatamant, trimis in judecata pentru cumparare de influenta in cazul fostului viceprimar Cornel Pieptea

Acuzatiile DNA

Pieptea a fost trimis in judecata in aceasta saptamana dupa ce ar fi pretins si ar fi primit de la administratorul unei firme 15.000 de euro si 150.000 de lei pentru a-i influenta pe ceilalti consilieri sa aprobe construirea unui supermarket pe un teren din Bucuresti.Totodata, el ar fi cerut si primit 65.000 de euro de la directorul unei institutii de invatamant private, legat de aprobarea construirii unui liceu. Conform portalului instantelor , ceilalti trei inculpati din acest dosar sunt: Alin Cristian Cimpoeru, Faith Goktas si Akcael Selahattin Murat. DNA anuntase saptamana trecuta ca a trimis in judecata o "persoana fizica cu dubla cetatenie romana si turca, la data faptei director general si administrator al unei institutii de invatamant, sub aspectul savarsirii infractiunii de cumparare de influenta."In rechizitoriu, procurorii arata ca, in luna decembrie 2012, Cornel Pieptea, in calitatea mentionata, ar fi pretins si ar fi primit prin intermediul inculpatei Popescu Manuela Violeta, de la administratorul unei societati comerciale (inculpatul persoana fizica, cetatean roman), sumele de 15.000 de euro (remisi in sediul Consiliului General al Municipiului Bucuresti) si 150.000 de lei, pentru a-si exercita influenta asupra consilierilor din cadrul CGMB, in vederea aprobarii unui proiect de hotarare privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat in Bucuresti. Banii ar fi fost remisi in doua transe, inainte si dupa aprobarea hotararii ce privea PUZ-ul respectiv (18 decembrie 2012).", arata DNA.In cauza, pentru garantarea executarii masurii confiscarii si garantarea executarii cheltuielilor judiciare, s-a dispus luarea masurii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile si sume de bani ce apartin unui numar de trei inculpati.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.