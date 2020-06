Directorul general al Unifarm, Adrian Ionel, acuzat de fapte de coruptie pentru achizitiile facute in criza coronavirusului. DNA: A cerut mita suma de 760.000 de euro

Negocierile, la restaurant

Procurorii DNA au mai anuntat ca in cazul lui Adrian Ionel au luat masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 23 iunie 2020.Anchetatorii sustin ca in calitate de director general al CN Unifarm SA, Adrian Ionel ar fi pretins 760.000 de euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, sa atribuie un contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale)."Contractul ar fi fost incheiat cu o firma privata, in prima jumatate a lunii martie 2020, cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice, atat sub aspectul modului in care a fost negociat, cat si a modului in care a fost atribuit, practic fara nicio procedura.In plus, cele 1 milion de masti livrate si recetionate in prima transa Companiei Nationale Unifarm SA nu erau masti chirurgicale (produse incadrate in categoria dispozitivelor medicale), ci masti de protectie neconforme cu standardele stipulate in contract, practic erau alte tipuri de echipamente de protectie decat cele convenite in contract," precizeaza DNA.Procurorii mai precizeaza ca din functia pe care o ocupa, Adrian Ionel ar fi determinat un functionar din cadrul CN Unifarm SA sa ateste in mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, ca negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei private care a livrat echipamentele."In realitate, negocierea s-a realizat intre directorul general Ionel Eugen Adrian si intermediar, la un restaurant din municipiul Bucuresti, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului si a pretului echipamentelor de protectie.Pentru acest, persoana intermediara a pretins de la reprezentantii societatii comerciale, pentru sine si pentru functionari din CN Unifarm SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentand un procent de 18% din valoarea totala a contractului incheiat cu Unifarm. Din aceasta suma, inculpatul Ionel Eugen Adrian urma sa primeasca suma de 760.000 euro convenita cu intermediarul," acuza DNA.Procurorii mai arata ca din cauza ca societatea comerciala furnizoare nu a achitat intermediarului nicio suma din procentul de 18 % convenit, Adrian Ionel, in calitate de director general al C.N. Unifarm S.A, ar fi decis rezilierea unilaterala a contractului.Din totalul echipamentelor continute in contract ar fi fost livrata si platita doar o parte, respectiv 1 milion de masti (care de altfel nu corespundeau specificatiilor tehnice) si 26.000 de combinezoane.Prin modalitatea descrisa s-ar fi produs un prejudiciu in valoare de 2.380.000 lei in patrimoniul CN Unifarm SA, reprezentand contravaloarea celor 1 milion de masti de protectie neconforme cu cele care au constituit obiectul contractului."Separat de cele anterior mentionate, s-a mai retinut ca Ionel Eugen Adrian ar fi dobandit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA, la data de 6 iunie 2016, cu incalcarea dispozitiilor legale.Concret, in calitate de membru si presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Unifarm SA, acesta ar fi votat, la sedinta din aceeasi data, numirea sa ca director general al CN Unifarm SA," sustin procurorii.Or, mai precizeaza DNA, dispozitiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice interzic in mod expres ca presedintele Consiliului de Administratie sa fie numit si director general, aspect ignorat de membrii Consiliului de Administratie, printre care si Adrian Ionel. Acesta a emis si a semnat Decizia nr. 46 din 06.06.2016, in urma careia a obtinut venituri nete in cuantum de 498.722 lei (in perioada 14 iulie 2016-25 mai 2020).Pe timpul cat se afla sub control judiciar, Adrian Ionel trebuie sa respecte o serie de obligatii intre care:- Sa nu paraseasca teritoriul Municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului;- Sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar."Inculpatului i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.Inculpatului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala", conchide DNA.