DNA: 7 fosti membri ANRP au supraevaluat un teren la 2,6 milioane de euro, de trei ori pretul real

Procurorii DNA au pus sub acuzare 7 fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), pentru abuz in serviciu, in legatura cu acordarea unor despagubiri pentru un teren, a carui valoare a fost mult supraevaluata.

In acest dosar sunt urmariti penal fostii membrii ai ANRP Ingrid Zaarour (presedinte), Remus Virgil Baciu (vicepresedinte), Mihnea Remus Iuoras (vicepresedinte), Ingrind Mocanu, Constantin Catalin Canangiu, Marko Attila Gabor si Theodor Catalin Nicolescu.

De asemenea, au fost pusi sub acuzare expertii evaluatori Gheorghe Visoiu si Doina Tudose, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.

Conform DNA, in octombrie 2008, suspectii Ingrid Zaarour, Remus Virgil Baciu, Mihnea Remus Iuoras, Ingrind Mocanu, Constantin Catalin Canangiu, Marko Attila Gabor si Theodor Catalin Nicolescu au aprobat, cu incalcarea dispozitiilor Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, raportul de evaluare intocmit de Doina Tudose, evaluator la o societate comerciala, pentru un teren care a facut obiectul unui dosar de despagubire, desi se impunea trimiterea dosarului spre reevaluare.

Terenul in suprafata de 1.250 mp a fost evaluat la valoarea de 9.492.800 lei (2.638.800 euro la cursul de schimb de la acea data), de trei ori mai mult decat valoarea reala a terenului.

Procurorii sustin ca terenul a fost supraevaluat cu 6.120.237 lei, suma ce reprezinta prejudiciu in dauna statului.

Anchetatorii mai arata ca raportul de evaluare a fost intocmit cu nerespectarea Legii nr. 247/2005 si a Standardelor Internationale de Evaluare impuse de lege si a fost avizat de Gheorghe Visoiu, expert evaluator in cadrul ANRP.

Attila Marko Gabor, fost deputat UDMR, este cercetat in lipsa, fata de acesta fiind emis un mandat de urmarire internationala.

Citeste si Unul dintre dosarele ANRP, in care este inculpat Ioan Oltean, a fost retrimis la DNA