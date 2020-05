DNA a deschis 33 de dosare penale pe durata starii de urgenta si spune ca sunt vizate persoane cu "functii importante"

Ziare.

com

Procurorul-sef al DNA, Crin Nicu Bologa, a precizat ca sunt vizate "persoane importante" din institutiile cu rol in achizitiile de echipamente si materiale sanitare.Totodata, el a precizat ca in perioada celor doua luni ale starii de urgenta activitatea institutiei a fost redusa."Cu toate aceste limitari, colegii nostri au fost in permanenta prompti in a deschide si desfasura anchete in cazurile urgente si in cele prevazute de decretele privind instituirea starii de urgenta si anume cauzele in care au fost dispuse masuri preventive, cauzele in care au fost organizate actiuni de flagrant, cauzele in care exista pericolul disparitiei probelor si cauzele penale legate de pandemia de generata de coronavirus.In legatura cu aceasta ultima categorie de dosare penale, precizam ca sunt doua tipuri de infractiuni: infractiuni savarsite de catre faptuitor profitand de starea de urgenta si infractiuni in legatura cu limitarea si prevenirea raspandirii coronavirusului. Din prima categorie fac parte infractiunile surprinse in flagrant in perioada starii de urgenta, undeIn ceea ce priveste desfasurarea actiunilor operative, am avut si sprijinul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", a declarat Crin Nicu Bologa.Potrivit acestuia, 33 de dosare au fost deschise pe durata pandemiei."In a doua categorie de dosare,penale din care in 25 de cauze procurorii s-au sesizat din oficiu. (...) Ca tipologii de anchete privind pandemia, mentionam: incalcarea prevederilor legale pentru organizarea, derularea unor contracte de achizitii publice directe, a unor echipamente de protectie: masti, viziere, combinezoane, izolete si alte materiale.De asemenea, achizitionarea de masti medicinale neconforme, considerate periculoase si interzise in Uniunea Europeana, stabilirea centrelor de carantina si repartizarea persoanelor in centrele de carantina. Atragem atentia ca tratamentul penal al fraudelor in achizitiile publice pe timpul starii de urgenta are anumite limite inerente generate de derogarile de la procedura achizitiilor publice stabilite de lege", a mai declarat Bologa.Procurorul-sef al DNA a precizat ca faptele de coruptie nu sunt vanate de care procurori."In ciuda limitarilor legate ocazionate de starea de urgenta, trebuie subliniat ca orice fapta de coruptie: luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, conflict de interese in legatura cu aceste achizitii, abuzul in serviciu atunci cand au fost incalcate dispozitii legale, sunt si raman fapte penale, iar DNA acorda maxim de atentie sesizarilor si desfasoara anchete conform legii.sau sa impiedicam eforturile statului in lupta cu raspandirea virusului, ci exact impotriva. Vrem sa ne asiguram ca aceste eforturi ale statului, ale sectorului sanitar isi ating scopul si ca bugetul public nu este risipit, sifonat in buzunarele celor corupti", a mai afirmat Crin Nicu Bologa.Acesta a precizat, raspunzand unor intrebari, ca prejudiciile reclamate in aceste dosare se ridica la cateva sute de milioane de lei, fiind vizate "persoane importante" din institutiile cu rol in achizitionarea de materiale sanitare si echipamente.Dosarele vizeaza acgititii de bunuri neconforme si la preturi supraevaluate.Bologa a precizat ca fiind in derulare anchete penale, nu poate oferi detalii suplimentare.