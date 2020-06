DNA a retinut un ofiter de politie pe care-l acuza ca ar fi luat spaga 5.400 de lei pentru interventii intr-o ancheta

Ziare.

Potrivit DNA, in perioada 21 mai - 8 iunie 2020, ofiterul de politie Adrian Craciunescu ar fi pretins mai multe sume de bani cu titlu de mita de la o persoana, martor, pentru a urgenta cercetarile intr-o lucrare pe care o avea de facut in legatura cu o sesizare penala, dar si pentru a interveni pe langa procurorul de caz pentru rezolvarea unui dosar penal in care sotul persoanei respective are calitatea de persoana vatamata."Concret, in zilele de 21 si 23 mai 2020, inculpatul ar fi pretins si primit de la martor suma de 2.400 lei pentru urgentarea solutionarii lucrarii in care martora avea interes procesual, iar ulterior, ar fi pretins suma de 2.000 euro, sustinand ca va interveni pe langa procurorul care instrumenta dosarul penal.La data de 08 iunie 2020, inculpatul a primit de la aceeasi persoana suma de 3.000 lei in scopul interventiei promise, imprejurare in care procurorii au procedat la constatarea infractiunii flagrante," acuza DNA.Politistul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. In cauza procurorii au beneficiat de sprijinul DGA Bistrita-Nasaud.