Fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu

Potrivit unui comunicat al DNA , transmis luni AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Mihail Popescu, la data faptei sef al Biroului achizitii publice in cadrul Consiliului Judetean Neamt, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave si a lui Ioan Lazar, la data faptei manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, pentru complicitate la infractiune.In acelasi dosar, in fata judecatorilor vor ajunge si administratorul unei societati, dar si un angajat al firmei, pentru complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave.Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, in perioada 2012-2013, Mihail Popescu, in calitatea mentionata, beneficiind de ajutorul celorlalti trei, si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de lege in legatura cu desfasurarea unei proceduri de licitatie publica ce a vizat "Amenajare a blocului operator din cadrul SJU Neamt".Concret, spun anchetatorii, intre cei patru ar fi intervenit o intelegere prealabila in legatura cu desfasurarea procedurii de achizitie publica in scopul favorizarii unei asocieri de firme controlata de cei doi oameni de afaceri. "In contextul mentionat, Mihail Popescu si Ioan Lazar ar fi permis implicarea celor doi oameni de afaceri atat la intocmirea documentelor premergatoare organizarii procedurii de atribuire, prin care acestia au stabilit pretul investitiei, cat si la activitatile specifice procedurii de licitatie organizata de Consiliul Judetean Neamt. Acest fapt ar fi condus la castigarea licitatiei de catre asocierea de firme prin participarea la procedura in calitate de unic ofertant si la vatamarea intereselor unei alte societati comerciale, constand in ingradirea accesului la procedura de achizitie publica", se precizeaza in comunicat.Ulterior, arata procurorii, cei doi oameni de afaceri ar fi livrat Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt aparatura medicala cu 3.430.393 lei mai scumpa fata de valoarea de achizitie (5.109.011 lei), prin aceste demersuri creandu-se Consiliului Judetean Neamt un prejudiciu in valoare de 3.430.393 lei, suma care reprezinta totodata un folos necuvenit pentru societatea celor doi oameni de afaceri.Consiliul Judetean Neamt a transmis ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de mentionata, informeaza DNADosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamt cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.