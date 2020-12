DNA: Alin Tucmeanu, director general adjunct in cadrul Autoritatii Rutiere Romane, a ramas angajat la ARR, desi fusese condamnat in 2019

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Alin Iulian Tucmeanu, la data faptei director general adjunct in cadrul Autoritatii Rutiere Romane (ARR), in prezent angajat la aceeasi institutie intr-o functie de executie (economist gradul II), sub aspectul savarsirii, in stare de recidiva postcondamnatorie, a infractiunii de neexecutare a sanctiunilor penale.Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, la data de 3 aprilie 2019, prin decizia penala 455/A, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat pe Alin Iulian Tucmeanu, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita, la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani si interzicerea, pe o perioada de 4 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public."Desi a luat la cunostinta de dispozitiile deciziei penale mai sus mentionate, inculpatul ar fi continuat sa exercite functia de conducere in care fusese numit prin deciziile conducerii Autoritatii Rutiere Romane pana la data de 27 octombrie 2020, nefacand niciun demers in vederea incetarii acestei situatii juridice si executarii pedepsei complementare constand in interzicerea dreptului de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public", se precizeaza in comunicat.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masura preventiva dispusa in cauza.De asemenea, procurorii anticoruptie au dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de Surulescu Aurelia, care a fost director general al ARR si care l-ar fi mentinut in functie pe inculpat, contrar dispozitiilor prevazute in Codul Muncii.