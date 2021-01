DNA cere ridicarea imunitatii fostului ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, acuzat ca a primit spaga 22 de tone de tabla. Politicianul conduce, in prezent, CJ Iasi

Acuzatiile DNA

Costel Alexe ocupa din octombrie 2020 functia de presedinte al CJ Iasi, dupa ce a demisionat din Camera Deputatilor. El a fost ministru al Mediului in perioada 4 noiembrie 2019 - 5 noiembrie 2020.Referatul DNA a fost transmis luni, 4 ianuarie, procurorului general al Romaniei, in vederea sesizarii Presedintelui Romaniei pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale, conform unui comunicat DNA.Potrivit sursei citate, solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie referitoare la efectuarea urmaririi penale fata de persoana respectiva are in vedere imprejurarea ca, in acest moment, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt."In perioada martie-aprilie 2020, persoana respectiva ar fi pretins, in mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tabla in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta societate comerciala pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme."Procurorii spun ca foloasele respective, in cantitate de 22 tone (aprox. 103.000 lei), ar fi fost primite in datele de 23 aprilie 2020 si 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda de-a sa."Cererii transmise i-au fost atasate referatul intocmit de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie precum si volumele (10) cuprinzand copii ale dosarului de urmarire penala," precizeaza procurorii DNA.Anchetatorii arata ca in prezent, persoana fata de care s-a solicitat sesizarea Presedintelui Romaniei pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.