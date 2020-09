DNA continua batalia cu "marea" coruptie: trei politisti rutieri din Iasi, acuzati ca ar fi luat mita mancare de 2.300 de lei ca sa ii protejeze pe soferii unui restaurant

Potrivit unui comunicat al DNA , procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu joi, fata de Gheorghita Ciobanu, la data faptei sef al Biroului Rutier Iasi - Politia Municipiului Iasi, Bogdan Gabriel Ciochina si Gabriel Damoc, la data faptei agenti de politie in cadrul Biroului Rutier Iasi - Politia Municipiului Iasi, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata.Procurorii noteaza ca, in perioada 11 februarie 2019 - 24 iulie 2020, cei trei, in baza unei intelegeri tacite ce exista la nivelul Politiei Rutiere Iasi si a conducerii unui restaurant, ar fi pretins si primit prin intermediari, cu acordul directorului restaurantului, produse alimentare de catering in valoare totala de peste 2.300 lei, pentru a-i proteja pe conducatorii auto ai restaurantului, in sensul de a nu constata si sanctiona contraventiile comise de acestia sau eventualele contraventii pe care acestia le-ar savarsi sau/si pentru a aplica sanctiuni contraventionale mai blande.Produsele respective ar fi fost pretinse atat pentru sine, cat si pentru alte persoane (prieteni, rude) din anturajul celor trei politisti, spun anchetatorii. DNA informeaza ca in cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane