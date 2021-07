DNA: In multe zone ale societatii coruptia continua sa fie prezenta

"Cu prilejul Zilei justitiei, conducerea DNA le ureaza tuturor procurorilor, judecatorilor si reprezentantilor celorlalte profesii juridice, multa sanatate si succes in activitatea profesionala. Justitia este un pilon al statului de drept, iar independenta, integritatea si accesibilitatea sa catre cetateni sunt valori esentiale care trebuie respectate atat in interiorul sistemului judiciar, cat si in exteriorul sau.Coruptia continua sa fie prezenta in multe zone ale societatii, de aceea, combaterea coruptiei trebuie sa ramana un scop care sa coaguleze energii, vointa politica, resurse umane si logistica.O societate democratica nu poate prospera decat pe un fundament curat, cladit pe legi clare si cu oameni integri. Procurorii in general, si procurorii anticoruptie in mod special, reprezinta o categorie care are in atributii apararea intereselor generale ale societatii si descoperirea si sanctionarea comportamentelor frauduloase care deturneaza banii publici, franeaza dezvoltarea fireasca a societatii si sufoca meritocratia.Procurorii DNA sunt pe deplin constienti de misiunea si de asteptarile pe care societatea romaneasca le are de la ei. De aceea, in aceasta zi cu semnificatie puternica pentru intregul sistem de justitie , conducerea DNA doreste sa ii asigure pe cetateni ca lupta impotriva coruptiei continua: cu totala angajare, cu fermitate si profesionalism, in deplina respectare a legalitatii.Desi sunt constienti de misiunea dificila pe care o au, procurorii anticoruptie raman angajati si responsabili fata de rolul lor. Pentru a fi eficienti in munca lor, garantiile de independenta trebuie pastrate si reconsolidate, iar baza legala care determina actiunea trebuie restabilita.In aceasta zi aniversara, conducerea DNA ii indeamna pe procurorii care lucreaza in institutie sa isi faca meseria cu mult curaj si responsabilitate si se angajeaza sa ii sustina, in limita legalitatii, in toate situatiile dificile pe care ar putea sa le intampine. De asemenea, le lanseaza o provocare celorlalti procurori eligibili sa se inscrie la concursurile viitoare pentru intarirea DNA - o institutie cu un rol crucial in dezvoltarea sanatoasa o societatii romanesti", arata DNA, in comunicatul de presa.