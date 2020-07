DNA: Cu banii negri din afacerea gunoaielor din Constanta au fost cumparate masini de lux si apartamente la malul Marii Negre

Filiera PSD a spagilor

Acuzatiile DNA

Foto: Camera Deputatilor

Taxe de scolarizare la "Scoala Regilor"

Au "salvat" complexul hotelier

Afacerea cu inchirierea masinilor

Chirie pentru un Ford Fiesta: 70.000 de euro

DNA: Sumele de bani au fost transferate zilnic

Foto: Captura Ziare.com

Dosarul a fost trimis saptamana trecuta pe masa judecatorilor de la Tribunalul Constanta. In acelasi caz mai sunt trimisi in judecata doi asociati ai companiei Polaris M Holding, sotii Eduard si Monica Maria Martin, si administratorul societatii Marcel Banaga. Putina istorie, pentru a intelege mai bine acest dosar.Gheorghe Martin a murit, in februarie 2020, la varsta de 71 ani, in urma unei afectiuni medicale. Pe de alta parte, Dumitru Martin (58 de ani) a fost condamnat, in aprilie 2017, de la 13 ani de inchisoare in SUA, dupa ce a fost gasit vinovat ca a mituit un ofiter american pentru un contract, de 10 milioane dolari, cu baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu.El a fost timp de trei mandate (2004-2016) deputat din partea PSD In declaratia de interese din 2016, Eduard Martin a notat ca a incheiat peste 1.000 de contracte cu institutii ale statului sau companii care au capital de stat.Intr-un alt dosar, denumit de mass-media Polaris I, Eduard Martin a fost acuzat oficial de DNA, in 2015, ca in 2008 l-ar fi mituit cu 7 milioane de euro pe fostul primar Radu Mazare (PSD).Polaris I se afla pe rolul inaltei Curti, iar in prima instanta s-au dat pedepse grele: fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare. In acelasi dosar, milionarul Sorin Strutinsky a fost condamnat la 7 ani si 10 luni inchisoare, iar fostul deputat PSD Eduard Martin la 5 ani si 6 luni de inchisoare.Practic, Polaris incasa sume uriase de la Primaria Constanta, in jur de 1 milion de euro lunar, in vreme ce cheltuielile pentru salubrizarea orasului erau mult mai mici.," explica procurorii.Potrivit DNA, cei trei inculpati din acest dosar ar fi decis sa inregistreze in contabilitatea societatii cheltuieli fictive prin care sa diminueze valoarea obligatiilor Polaris catre bugetul de stat si, totodata, sa transfere din firma sume importante de bani, pe care cei doi asociati sa si le insuseasca ulterior.Cheltuielile fictive inregistrate ar fi vizat presupuse achizitii de studii si consultanta ori presupuse plati ale unor chirii pentru masini, utilaje si imobile."Prin aceste activitati societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat in suma totala de 32.647.878,53 lei (18.982.418,04 de lei TVA si 13.665.460,50 de lei impozit pe profit).De asemenea, urmare a acelorasi demersuri, cei doi asociati in cadrul SC Polaris M Holding SRL si-ar fi insusit sume de bani din patrimoniul acestei firme totalizand 62.535.751 lei," acuza DNA.Procurorul de caz precizeaza ca banii platiti in plus de locuitorii orasului Constanta si de primarie pentru salubrizare ca urmare a unor tarife supraevaluate au avut ca destinatie finala, pe de o parte, finantarea televiziunii Neptun TV- aflata in prezent in faliment, "care promova imaginea primarului Radu Mazare", si, pe de alta parte, finantarea unui complex hotelier, achizitia de apartamente si autoturisme de lux pentru asociatii Polaris M Holding, plata cheltuielilor de scolarizare ale celor doi copii ai lui Dumitru Martin, care invatau la "Institut le Rosey" din Rolle (Elvetia), supranumita "Scoala Regilor", precum si retrageri de numerar.," concluzioneaza procurorul DNA.Anchetatorii arata ca sefii Polaris incercau sa faca cheltuieli cat mai mari deductibile din profit pentru ca astfel baza de calcul a impozitului pe profit datorat bugetului de stat sa fie cat mai mica. Achizitile s-ar fi facut de la firme apropiate familiei Martin.In cazul unei acuzatii , Polaris si-a vandut catre societatile din holding o parte din utilajele de salubrizare, 60 de camioane si autoturisme, pe care ulterior le-a inchiriat.Polaris a platit pentru chiria acestora o suma de peste 10 de ori mai mare decat pretul vanzarii. Totul a fost scriptic, utilajele nu au parasit nicio clipa garajele Polaris. "Dupa vanzarea lor si inchiriere, ele au continuat sa fie folosite in acelasi mod ca inainte, diferenta fiind ca exista un alt proprietar", a explicat, la DNA, responsabilul cu parcul auto al societatii Polaris.," precizeaza procurorii.De exemplu, una dintre firmele folosite in aceasta afacere, a utilajelor inchiriate catre Polaris, Martin Trucks, il avea ca asociat pe Dumitru Martin. Din banii incasati o parte au fost retrasi in numerar, au fost facute transferuri interbancare sau plati catre birouri notariale, avocati , executori etc.Suma de 3.262.500 de lei a fost transferata catre societatea Mistral Voyage, detinuta de sotii Dumitru Martin si Corina Martin, intrase in insolventa, care risca sa piarda activul sau cel mai valoros, respectiv un complex turistic in Moeciu. Practic, Dumitru Martin a hotarat sa foloseasca o parte din banii incasati de societatea Martin Trucks de la societatea Polaris pentru plata acestui credit.Platile efectuate catre Mistral Voyage SRL au avut la baza un contract de inchiriere incheiat la data de 1 iunie 2014, conform caruia aceasta, in reorganizare judiciara, in calitate de locator, a inchiriat societatii Martin Trucks SRL, in calitate de chirias, activul amplasat in judetul Brasov, localitatea Moeciu, reprezentand complex turistic si restaurant amplasat pe un teren in suprafata de 5.755 mp. Chiria lunara a fost stabilita prin contract la suma de 5 euro/ mp, valoarea totala a chiriei fiind de 32.000 lei/luna.Inchirierea de autoturisme a fost o alta modalitate prin care asociatii Polaris si-ar fi insusit sume importante din patrimoniul acestei societati, prin transferul in patrimoniul societatilor afiliate, cu titlul de chirie.Practic, societatea inchiria autoturisme de lux la un pret exorbitant de la o firma de casa. Este vorba de un Jaguar, inchiriat pentru 250 de euro/zi, Audi A6, inchiriat cu 120 de euro/zi, Mercedes Benz CL3, inchiriat cu suma de 250 de euro/zi, BMW M6, inchiriat cu suma de 250 de euro/zi, Range Rover, inchiriat cu suma de 250 de euro/zi, sau Mercedes S, inchiriat cu suma de 250 de euro/zi.Procurorii DNA atrag atentia ca este evident ca in acest caz, inchirierea nu a avut un scop economic, "nefiind de natura sa ajute la imbunatatirea si eficientizarea prestarii serviciilor de curatenie."Autoturismele erau folosite de directorii companiei. "Imi amintesc de un Lamborghini, folosit de Martin Eduard Stelian", a explicat, la DNA, un angajat de la Polaris.Elocvent este cazul autoturismului Jaguar, care a fost folosit de asociatii Polaris, dar pentru care societatea compania a platit chirie suma totala de 457.746 de lei.Mai mult, uneori chiria achitata de societatea Polaris depaseste cu mult valoarea de achizitie a acelui autoturism. Spre exemplu, in cazul unui contract de subinchiriere pentru un autoturism Ford Fiesta Trend 1.4, la pretul de 45 euro/zi fara TVA,Inregistrarea acestor facturi in contabilitatea Polaris M Holding a avut ca scop atat sustragerea acestei societati de la plata obligatiilor catre stat, cat si insusirea de catre asociati din patrimoniul acestei societati a unor sume importante de bani, transferate in conturile societatilor afiliate cu titlul de chirie pentru autoturisme," explica DNA.Procurorul anticoruptie care a realizat ancheta in acest caz precizeaza ca din conturile societatii Polaris M Holding au fost transferate zilnic sume de bani catre conturile societatilor afiliate, uneori si de mai multe ori pe zi.," explica acesta.