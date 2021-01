DNA deschide o mega-ancheta privind taierile ilegale de paduri. "Un angajat al Romsilva, in spatele caruia se incerca mutarea intregii responsabilitati, s-a sinucis"

Postarea lui Mihai Gotiu

ALERTA: Am fost chemat sa dau cu subsemnatul la DNA! Nu va speriati, nu de mine e vorba, ci de Mafia Padurilor. Procurorii s-au apucat de lucru in dosarul pe care l-am facut "cadou de Craciun" hotilor de paduri si sustinatorilor lor.Saptamana asta am fost sunat de la DNA Targu Mures, iar joi ma voi duce sa depun marturie in dosarul taierilor ilegale de paduri din Muntii Gurghiului. E unul dintre cazurile pe care le urmaresc inca din 2018, cand am depus primele interpelari si sesizari oficiale legate de taierile de paduri de pe raza Directiei Silvice Mures, si in care, anul trecut, am facut mai multe documentari pe teren. Presa de investigatie (in mod special cei de la Recorder) au prezentat acest caz, vara trecuta.Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Garda Forestiera si Romsilva au dispus anchete in zona in urma sesizarilor pe care le-am facut, dar sanctiunile date sunt derizorii, iar o parte a rezultatelor controalelor au fost musamalizate.Intre timp, un angajat al Romsilva, in spatele caruia se incerca mutarea intregii responsabilitati, s-a sinucis (varianta oficiala), iar altul a avut, la randul lui, o tentativa de sinucidere.In aceste conditii, la sfarsitul anului trecut, am sesizat direct procurorii anti-coruptie si le-am pus la dispozitie aproape 600 de pagini de documentatie privitoare la taierile ilegale de paduri din Mures.Din punctul meu de vedere, consider ca exista indicii mai multe decat rezonabile, pentru savarsirea mai multor infractiuni , in concurs si in forma continuata:* infractiuni multiple la regimul silvic; abuz in serviciu;* neglijenta in serviciu;* fals in acte si uz de fals;* constituire de grup infractional organizat.Pagubele aduse padurii si serviciile nerealizate din cauza taierilor ilegale de paduri sunt greu de cuantificat financiar, fiind posibil sa fie mult mai mari decat cele mentionate in controalele efectuate (in conditiile in care, in continuare, controalele neaga o parte a faptelor constatate, personal, pe teren).Cum spuneam, vineri, am fost sunat de la DNA Targu Mures si am stabilit sa ne intalnim, joi, pentru a da declaratii, in calitate de martor, si, desigur, pentru a le oferi si alte detalii despre acest dosar.Asadar, ramane cum am stabilit: oricat va dura, nu voi renunta la lupta pentru padurile si mediul din Romania. Iar mai devreme ori mai tarziu, responsabilii pentru dezastrul produs vor raspunde in fata legii.