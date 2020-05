DNA: Flagrant in cazul unui afacerist care dadea o spaga de 50.000 de euro unui director din Romgaz

Ziare.

com

Surse judiciare au explicat pentruca societatea nationala din acest caz este Romgaz.Procurorii anunta ca l-au retinut, marti, pe afacerist, pentru 24 de ore si l-au pus sub acuzare pentru dare de mita."In perioada 28 aprilie - 11 mai 2020, inculpatul ar fi promis ca ii va oferi suma de 200.000 euro unei persoane cu functie de conducere intr-o companie nationala (martor) pentru ca aceasta, in exercitarea atributiilor sale de serviciu, sa aprobe plata unui contract de vanzare-cumparare ce fusese anterior incheiat intre compania nationala respectiva in calitate de cumparator si o firma privata in calitate de vanzator, fiind apoi autentificat la notariat.Obiectul contractului era achizitionarea, de catre compania nationala, a unei suprafete de teren," arata DNA, intr-un comunicat de presa remisPotrivit sursei citate, la data de 11 mai 2020, inculpatul i-a dat martorului, in numerar, un avans de 50.000 euro din suma promisa, imprejurare in care procurorii au procedat la constatarea infractiunii flagrante.Inculpatul urmeaza sa fie prezentat, marti, Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.I.S.