DNA ii raspunde sefului CCR, care i-a transmis sa aplice deciziile Curtii fara comentarii

Ziare.

com

Reactia lui Valer Dorneanu a venit dupa ce Crin Bologa (seful NDA) a afirmat recent ca dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu, in urma unei decizii a CCR, a facut ca DNA sa dea solutii de clasare in aproape 800 de dosare cu prejudicii de sute de milioane de euro, cauze care ar fi ajuns la judecata."Are o misiune de a califica activitatea Curtii Constitutionale? De a pune in discutie deciziile Curtii Constitutionale? De a le comenta si chiar de a contesta dispozitii legale?Eu stiu ca deciziile noastre sunt obligatorii pentru toata lumea, chiar si pentru dumnealui. Eu stiu, de asemenea, caCu privire la prejudiciu, (...) eu l-as intreba: cum o sa clasifice acele pagube care vizau infractiuni pentru care Inalta Curte a pronuntat achitarea? Unde o sa treaca acele mari prejudicii, ca e vorba de infractiuni foarte grave, la ce categorie?", a declarat Dorneanu pentru Agerpres.In replica, DNA a transmis joi ca procurorii Directiei, inclusiv procurorul sef, nu au comentat, contestat sau calificat in vreun fel activitatea Curtii Constitutionale a Romaniei si deciziile acesteia."In aparitiile publice, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, la intrebarea unor jurnalisti, a identificat unele cauze care au dus la reducerea activitatii Directiei Nationale Anticoruptie, in ultimii ani. Printre aceste cauze, au fost enumerate neocuparea unor posturi de procurori cu functii de conducere si executie, plecarea unor procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, ca urmare a cresterii vechimii necesare numirii in functia de procuror al Directiei Nationale Anticoruptie de la 6 la 10 ani, scaderea numarului de sesizari din partea institutiilor statului sau a persoanelor fizice/juridice private, reducerea competentei materiale a Directiei etc", se arata in comunicat.Reprezentantii DNA mai spun ca, "in acelasi context, in cadrul unui interviu, cu precizarea, in mod expres, a faptului ca nu se ataca si ca se respecta deciziile Curtii Constitutionale, au fost identificate drept cauza a scaderii numarului de dosare trimise in judecata unele decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei, cum ar fi cea care a dus la dezincriminarea partiala a infractiunii de abuz in serviciu"."O dovada clara a respectarii si aplicarii deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie sunt si cele 801 solutii de clasare dispuse in dosare cu prejudicii reclamate de 1.847.112.887 de lei, 3.558.434.206 de euro si 10.340.800 de dolari.Totodata, precizam ca Directia Nationala Anticoruptie, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, nu au folosit ca instrument al comunicarii publice atacurile la persoana si nu vor face acest lucru si asigura cetatenii ca lupta anticoruptie la nivel inalt va continua, in cadrul legal existent", precizeaza reprezentantii institutiei.