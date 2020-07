DNA insista ca SOV sa fie judecat pentru ca i-ar fi dat spaga 1 milion de euro lui Bogdan Olteanu, dupa ce judecatorii au anulat interceptarile SRI

Asta dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a constatat, pe 17 iulie, nulitatea absoluta a interceptarilor convorbirilor si comunicarilor telefonice, efectuate in baza unor mandate pe siguranta nationala emise de Inalta Curte. Procurorii DNA aveau termen doua saptamani sa comunice magistratilor daca mentin decizia de trimitere in judecata a lui SOV ori solicita restituirea cauzei.Acuzatiile DNA in acest caz: SOV i-ar fi dat 1 milion de euro fostului sef al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu , pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Acest caz a fost separat din dosarul lui Bogdan Olteanu, care a fost condamnat, in prima instanta , la 7 ani de inchisoare Dosarul lui Sorin Ovidiu Vintu se afla in faza de Camera Preliminara. Initial, pe 24 iunie 2019, Tribunalul Bucuresti a anulat mai multe interceptari telefonice si ambientale in acest caz. Procurorii DNA au contestat decizia. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut, pe 16 iulie 2020, decizia de excludere data de instanta inferioara si a extins anularea si excluderea altor interceptari, care erau realizate in baza unor unor mandate pe siguranta nationala emise de Inalta Curte.In februarie 2020, CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea , privind o prevedere din Codul de procedura penala, legata de folosirea interceptarilor in procesele penale. In urma acesteia, SRI nu mai poate sesiza procurorii daca in timpul interceptarii pe mandate de siguranta nationala sesizeaza infractiuni de drept comun.