DNA: Ionel Arsene a luat 100.000 de euro ca sa ceara ANI sa il declare incompatibill pe Culita Tarata

Procurorii DNA sustin ca in anul 2013 Ionel Arsene a intervenit pe langa o persoana din conducerea Agentiei Nationale de Integritate pentru ca presedintele de la acea vreme al CJ Neamt, Culita Tarata, sa fie declarat incompatibil.

"In anul 2013, intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti, a primit de la (...) suma de 100.000 euro pentru ca, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt (...), sa-si foloseasca influenta, in mod indirect, asupra (...) Agentiei Nationale de Integritate, (...), in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor de catre (...), presedintele Consiliului Judetean Neamt", se arata in referatul prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva a actualului presedinte al CJ Neamt pentru trafic de influenta.

Conform DNA, banii au fost primiti de Arsene pentru a fi inmanati ulterior, prin intermediari, persoanei din conducerea ANI asupra careia a lasat sa se creada ca are influenta in mod indirect.

Procurorii mai arata ca Ionel Arsene si persoana care a dat banii doreau inlaturarea din functie a presedintelui de la acea vreme al CJ Neamt, pe fondul unor neintelegeri politice.

"In aceste conditii, intre (...) si Arsene Ionel au avut loc mai multe discutii atat in municipiul Piatra-Neamt, cat si in Bucuresti, cu privire la modalitatile de atingere a scopului comun, fiind identificata posibilitatea (expusa de Arsene Ionel) ca (...) sa fie declarat incompatibil sau in conflict de interese", se mai mentioneaza in referat.

Deoarece demersul nu a avut finalitatea dorita, cel care a dat banii i-a cerut explicatii lui Ionel Arsene, care a sustinut ca au intervenit unele influente politice si ca s-a amanat luarea unei decizii pana dupa alegerile prezidentiale din 2014. Cand a devenit clar ca interventia la ANI nu mai avea obiect (Culita Tarata a decedat in noiembrie 2014 pe fondul unor afectiuni medicale grave - n.red.), lui Arsene i s-a cerut, prin intermediari, sa restituie cei 100.000 de euro, insa nu a reusit sa inapoieze decat 20.000 de euro.

" (...) a luat legatura cu Arsene Ionel si i-a solicitat si diferenta de bani. Arsene Ionel a motivat ca nu are suma de bani in numerar (afirmand ca banii primiti in 2013 au fost dati mai departe pentru atingerea scopului), dar pentru restituirea unei parti din suma datorata va face demersuri astfel incat firmei (...), controlata de (...), sa-i fie atribuita o lucrare de catre Primaria (...), jud. Neamt. (...) Ulterior, intre (...) si (...) au avut loc discutii in legatura cu suma de bani promisa, insa cel din urma a motivat ca nu a obtinut profit intrucat (...) a subcontractat o parte din lucrari unei firme controlate de Arsene Ionel, firma care a supraevaluat lucrarile", se mai arata in referat.

Potrivit procurorilor, alte discutii in legatura cu restituirea "datoriei" au mai avut loc in perioada iunie-noiembrie 2017.

Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. El a fost prezentat vineri la Tribunalul Bacau cu propunere de arestare preventiva, insa instanta a decis instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile.

