DNA: Spaga de aproape 100.000 de euro pentru managerul Institutului Oncologic Bucuresti

Managerul Institutului Oncologic Bucuresti a fost retinut de DNA joi noapte pentru ca ar fi primit mita in valoare de aproape 100.000 de euro.

Dan Nicolae Straja a fost retinut pentru luare de mita in forma continuata, informeaza un comunicat de presa al institutiei anticoruptie remis vineri Ziare.com.

Procurorii DNA sustin ca au date si probe ca "in perioada 1 - 8 mai 2015, inculpatul Straja Dan Nicolae, in calitate de manager la Institutul Oncologic Alexandru Trestioreanu, in exercitarea atributiilor de serviciu ce ii reveneau in ceea ce priveste incheierea contractelor de achizitii, derularea contractelor, angajarea unitatii in operatiunile patrimoniale, a primit de la reprezentantul a doua societati comerciale, in doua transe, suma totala de 95.750 euro".

DNA mai arata ca managerul a primit spaga atat in biroul sau de la Institutul Oncologic, cat si masina, pe o strada necirculata. Banii reprezentau "comisionul stabilit pentru derularea in bune conditii a contractelor respective (emitere comenzi, plata facturi) " cu firmele in cauza.

Managerul de spital urmeaza sa fie prezentat vineri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

In acelasi dosar, a fost retinut si Bogdan Paltineanu, managerul Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, care este acuzat de luare de mita dupa ce a primit de la reprezentantul a doua firme 73.450 euro si 18.600 lei, tot drept comision pentru derularea unor contracte, informeaza DNA.

Procurorii DNA au efectuat, joi, perchezitii la patru spitale din Capitala, intr-un dosar in care prejudiciul, pana in prezent, este calculat la 2,6 milioane de euro.

Perchezitiile au avut loc la Institutul Clinic Fundeni, Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia.

