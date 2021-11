Oieri, veterinari și zootehniști, trimiși în judecată la pachet de DNA. Cum au încercat să fraudeze accesarea de fonduri europene

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Timişoara au trimis în judecată, în stare de libertate şi sub control judiciar, 12 inculpaţi, crescători de ovine, medici veterinari, ingineri zootehnişti, pentru încercarea de fraudare a fondurilor europene pentru zootehnie, prin folosirea de certificate falsificate de atestare a unei rase de ovine.

În anii 2020 şi 2021, cinci dintre inculpaţi ar fi intrat în posesia unui număr de 58 de certificate zootehnice care ar fi fost emise pe baza unor înscrisuri falsificate de medicii veterinari David Alin Cătălin şi Dănescu Constantin Ionuţ, de inginerul zootehnist Pascariu Lucian şi de controlorul implicat în culegerea datelor genetice şi performanţelor ovinelor implicate în procesul de ameliorare a rasei de ovine Ţurcană, potrivit unui comunicat al DNA Timişoara.

Documentele respective, emise de o asociaţie de crescători de ovine din judeţul Hunedoara, care gestionează la nivel naţional Registrul Genealogic al rasei de ovine Ţurcană, atestau că cele 58 de ovine, masculi, sunt animale de rasă pură, cu toate că animalele nu existau.

În realitate, fermierii nu aveau în exploataţie astfel de animale de reproducţie de rasă pură Ţurcană. Pentru "ajutorul" acordat în acest sens, inculpatul Pascariu Lucian ar primit de la unul dintre cei cinci inculpaţi suma de 2.000 lei, indică sursa citată.

Ulterior, certificatele respective ar fi fost vândute (cu 900 - 1.000 lei/bucată) împreună cu mijloacele oficiale de identificare (crotalii) unor fermieri de pe raza judeţelor Timiş, Arad şi Caraş-Severin care le-au folosit în relaţia cu APIA pentru a dovedi îndeplinirea condiţiei necesare de obţinere a fondurilor nerambursabile (un berbec cu certificat zootehnic la un număr de 35 de femele ovine), menţionează comunicatul DNA.

Cei 12 inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru infracţiunile de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (săvârşite sub diferite forme de participaţie); luare de mită, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată; falsificare a înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale, precizează sursa citată.

Rechizitoriul procurorilor arată că cercetările în prezenta cauză au vizat modalitatea frauduloasă prin care mai mulţi crescători de animale ar fi încercat să obţină fonduri europene nerambursabile de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în cadrul schemei de Sprijin Cuplat Zootehnic (SCZ)-campania 2021, care are în vedere încurajarea procesului de ameliorare a rasei de ovine Ţurcană pe teritoriul României, în acord cu strategia promovată la nivelul statelor membre UE.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză. - pentru @Ioana Dumitrescu . Agerpres

