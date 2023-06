DNA verifica peste 20 de localitati din Olt - prezenta la referendum a depasit 100%

Procurorii DNA au facut cercetari in peste 20 de localitati din judetul Olt, unde prezenta la referendum a depasit suta la suta, magistratii audiind presedintii mai multor sectii de votare, dar si membrii acestora.

Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca procurorii Directiei Generale Anticoruptie au inceput, lunea trecuta, ancheta in judetul Olt, iar pana in prezent au verificat mai multe sectii de votare din aproximativ 20 de localitati.

"Procurorii DNA sunt in judetul Olt de mai bine de o saptamana si au verificat foarte multe sectii de votare, unde a fost inregistrata o prezenta mare la vot. Spre exemplu, astazi (n.r. - marti), sunt in Piatra-Olt, Vitomiresti si Samburesti. Eu nu am fost chemat, insa am informatiile de la primari si membrii PSD care au fost prezenti in sectiile de votare in ziua referendumului", a precizat Paul Stanescu.

In acesta saptamana, procurorii DNA au inceput ancheta in localitatea Barasti, unde au audiat mai multe persoane.

Primarul din Barasti a spus ca la una dintre sectiile de votare din localitate, prezenta a fost de doua sute la suta.

"Au venit in localitatea noastra trei procurori de la DNA. Am fost audiat si eu in calitate de martor. Nu au vrut sa-mi spuna mai multe, doar mi-au pus intrebari despre cum s-a desfasurat referendumul. Stiu ca au fost audiati presedintii din doua sectii de votare si ceilalti membri si observatori. In comuna noastra au fost trei sectii de votare, insa doar la doua se face ancheta, acolo unde prezenta depaseste suta la suta. De altfel, la una dintre sectii prezenta a fost de doua sute la suta", a precizat Vergil Gealapu, primarul localitatii Barasti.

Marti dimineata, procurorii au facut verificari in localitatea Vitomiresti, audiind mai multe persoane printre care si pe presedintele organizatiei PSD din comuna.

"Au venit de dimineata si m-au audiat pe mine in calitate de presedinte al organizatiei PSD. Pe mine m-au intrebat, cu precadere, despre prezenta in sectiile de votare a unor persoane venite din partea unui ONG care au dat sms-uri cu prezenta la vot. De asemenea, au fost audiati toti cei cinci care au dat sms-uri si trei presedinti de sectii. In Vitomiresti au fost la referendum cinci sectii de votare, insa doar in trei se face ancheta pentru ca acolo prezenta la vot depaseste suta la suta. In celelalte doua sectii de votare prezenta la urne a fost de 98 la suta, respectiv 97 la suta", a declarat Constantin Priboianu.

Ancheta procurorilor DNA va continua si in zilele urmatoare in alte localitati.

Votul multiplu la referendum: Cati Boboci sunt in Falticeni?

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a informat, marti, ca se fac cercetari in legatura cu organizarea si desfasurarea referendumului din 29 iulie, dar ca, avand in vedere stadiul anchetelor, nu poate furniza date suplimentare.

Dosarul referendumului: Descinderi ale procurorilor DNA - cei care au votat, interogati

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari cu privire la fapte ce sunt in competenta acestei institutii in legatura cu organizarea si desfasurarea referendumului din data de 29 iulie 2012. Avand in vedere stadiul cercetarilor, date suplimentare nu putem furniza in acest moment", se arata intr-un comunicat de presa al DNA, ca raspuns la solicitarea reprezentatilor mass-media.

