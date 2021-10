Victor Ilie, jurnalist Recorder, după ancheta privind contractele pentru Catedrală: „DNA a vrut să-l citeze pe Patriarh. Dar s-au speriat de impactul public”

Jurnalistul Victor Ilie (Recorder), autorul cunoscutelor investigații cu privire la BOR, a afirmat ca DNA a avut de gând să îl citeze în fața procurorilor pe însuși Patriarhul Daniel, însă procurorii „s-au speriat de impactul public”.

Întrebat într-un podcast Recorder dacă știe de cazuri în care s-au anchetat achizițiile dubioase și supraevaluate ale BOR din banii publici, Ilie a dezvăluit o informație neașteptată. DNA a intenționat să îl cheme pe Patriarhul Daniel pentru întrebări.

„Stiu de cazul părintelui Crangasu (Nicolae Crangasu – n.red.), care saracu’ a ajuns la DNA în povestea cu Elena Udrea din primul material. Și acolo, instituția a fost timorata.

Din discuțiile pe care le-am avut cu polițiștii de pe acolo, ei spuneau că doreau să îl citeze pe Patriarh. Dar s-au speriat de impactul public, totuși intra politicieni pe ușa așa deja celebra… Cum ar fi să-l vedem pe Preafericitul… Până la urmă au decis să îl cheme pe asistentul patriarhului, pe părintele Crângașu și din ce mi s-a povestit nici nu știau daca să îl roage să jure cu mana oe Biblie, pentru că asta e procedura. Dar din punctul de vedere al Bisericii, așa este un păcat. Aveau aceasta problema, ei fiind statul roman!”, a spus Victor Ilie, potrivit site-ului Aktual24.

Jurnalistul Recorder Victor Ilie, autorul anchetei „Clanul Marelui Alb”, a făcut noi dezvăluiri despre fostul consilier PSD, Lazăr Neacșu, prezentat în anchetă drept un „agent de influenţă al Bisericii, care trage sfori pentru obţinerea de fonduri din bugetele locale”.

În cadrul podcastului Recorder On the Record, Victor Ilie a oferit noi detalii despre fostul consilier PSD, care a demisionat din Consiliul General al Capitalei și din PSD.

„Mi-am dat seama că este posibil ca, totuşi, preoţii să nu fie artizanii acestor afaceri, ci să fie folosiţi de fapt. [Uşa de intrare în reţea a fost – n.r.] un politician, un consilier, membru PSD. Numele lui e Lazăr Neacşu. E genul de băiat care are un Oltcit în declaraţia de avere, dar are trei maşini cu cel puţin 1.500 de cai putere adunaţi, două Mercedes şi un BMW. Cu BMW-ul am mers personal, pot să vă asigur că merge bine şi pe piatră cubică şi pe asfalt. El e cel care părea mandatat să adune bani din primărie pentru toţi aceşti preoţi. Regulile spun că preotul e cel care trebuie să se străduiască să facă rost de bani pentru biserica lui, în raport cu statul”, a declarat Victor Ilie, potrivit epochtimes-romania.com, într-un podcast Recorder.

Afacerea în care DNA ar fi vrut să-l cheme pe Patriarh la audieri

Iata ce a scris Recorder in articolul Catedrala Praduirii Neamului despre afacerea in care DNA a avut de gand sa il citeze pe Patriarhul Daniel:

In primavara anului 2010, din Dealul Patriarhiei pleaca o scrisoare de maxima importanta, semnata de insusi Patriarhul Daniel. Destinatar: Elena Udrea, la acel moment ministru al Dezvoltarii si unul dintre cei mai influenti politicieni din Romania.

Intr-un limbaj care amesteca evlavia cu disperarea, scrisoarea insista pe nevoia de consolidare a unor cladiri de la Resedinta Patriarhala, monumente istorice “aflate in pericol de prabusire”. Se afirma ca Patriarhia si Arhiepiscopia Bucurestilor sunt sarace si nu dispun de fonduri, dar au in subordine o firma care a realizat deja o parte din lucrari. Era nevoie de fonduri suplimentare pentru reluarea lucrarilor „in regim de urgenta, respectiv 48 de ore”.

In final, i se recomanda Ministerului Dezvoltarii sa ocoleasca procedura de licitatie si sa aloce banii direct catre firma Chivotul Mare SRL, „infiintata de centrul nostru arhiepiscopal cu scopul special de a executa lucrari de constructii la obiectivele bisericesti in cele mai avantajoase conditii”.

Tonul si continutul acestei scrisori ilustreaza perfect felul in care Biserica intelege sa se raporteze la banii publici: ii cere, vrea sa ii primeasca repede si sa aleaga singura firma care face lucrarile.

Elena Udrea a aprobat solicitarea Patriarhului, iar banii au fost alocati prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Functionarii de acolo au realizat, insa, ca legea achizitiilor publice ii obliga sa organizeze o licitatie, unde, pe langa Chivotul Mare, s-au mai inscris si alte firme private. SRL-ul Patriarhiei n-a putut face dovada unor lucrari similare executate anterior, asa ca licitatia a fost castigata de Rico SRL, firma unui afacerist constantean pe nume Marcel Gheorghe. Acesta a incasat 1,89 milioane de lei, dar avea sa afle, curand, ca Biserica pierde o batalie, dar castiga intotdeauna razboiul.

Cand au vrut sa se apuce de treaba, cei de la firma Rico SRL au fost intampinati de consilierul patriarhal Nicolae Crangasu, care le-a transmis ca utilajele lor nu sunt binevenite in Dealul Patriarhiei. Brusc, lucrarile pe care Patriarhia le declarase urgente pentru a lua fonduri de la stat puteau sa mai astepte.

Si au asteptat pana cand patronul Rico a inteles ce trebuie sa faca: a subcontracat lucrarile pe care le castigase la licitatie catre firma Bisericii, Chivotul Mare SRL, virandu-i in conturi 1,5 milioane de lei.

Ce s-a intamplat cu restul banilor, de pana la 1,89 de milioane? Un indiciu il gasim intr-unul din dosarele Elenei Udrea de la DNA, care treneaza de ani buni si despre care in spatiul public se cunosc doar franturi de informatii. Fosta consiliera prezidentiala e acuzata ca ar fi pus mana pe o vila din statiunea Eforie Sud, trecand-o din proprietatea statului in cea a soferului sau, Tudor Breazu.

Mergand pe firul anchetei, procurorii au ajuns insa sa faca legaturi cu Biserica. Conform informatiilor obtinute de Recorder, vila cu 9 dormitoare si 2 apartamente, placata cu calcar dupa specificul litoralului interbelic, a fost renovata cu o investitie de aproximativ 300.000 de lei, iar banii au venit de la firma Rico SRL. Era exact diferenta care le ramasese in conturi din cei 1,89 de milioane incasati de la Ministerul Dezvoltarii pentru renovarea Resedintei Patriarhale. 1,5 milioane au fost virati catre firma Bisericii, Chivotul Mare SRL, iar restul ar fi ajuns in vila Elenei Udrea de pe litoral. „Nu cred asa ceva, este exclus. Din cate stiu, in acel dosar era vorba ca firma Patriarhiei nu avea atestat sa lucreze pe monumente istorice si a preluat contractul de la o alta firma. Dar nu are legatura cu acea vila de pe litoral. Oricum, eu am o parere foarte buna despre Patriarhul Daniel. L-am cunoscut personal, are un spirit organizatoric si intreprinzator exceptional. Chiar am zis ca ar fi bun de prim-ministru”, ne-a marturisit Elena Udrea.

Pana sa ajunga in dosare aflate deocamdata prin sertarele DNA, povestea inceputa cu scrisoarea trimisa de Patriarhul Daniel catre ministrul Dezvoltarii se incheia, simbolic, in vara lui 2011, chiar in ziua cand Preafericitul implinea 60 de ani. In Dealul Patriarhiei, au fost sfintite „pictura si catapeteasma recent restaurate” si s-a oficiat o slujba Te Deum la care au participat personalitati ale lumii religioase si politice. In atmosfera incarcata de evlavie si sobrietate, au iesit in evidenta doua persoane, singurele imbracate in alb: Patriarhul Daniel si Elena Udrea.