Doi fosti directori din Primaria Sectorului 1, printre care si fostul consilier al lui Chiliman, condamnati la ani grei de inchisoare pentru spaga

Razvan Iordan a fost condamnat la 6 ani si 6 luni de inchisoare , iar Dan Toma a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, pentru acuzatii de luare de mita. Instanta le-a impus mai multe interdictii celor doi si de decis confiscarea a zeci de mii de euro."In baza art.289 al. 3 C.p.,. In baza art. 289 al. 3 C.p.,. Mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza," se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti, conform portalului instantelor Cei doi functionari au fost gasiti vinovati intr-un caz de luare de mita, fiind acuzati ca au primit intre 15.000 si 70.000 de euro pentru a dispune intocmirea proceselor verbale de receptie a unor lucrari.Instanta le-a interzis mai multe drepturi celor doi functionari, pe o perioada de 5 ani: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa vreo functie in cadrul administratiei locale.Un caz inedit, deoarece cei doi fosti directori fusesera condamnati definitiv, in decembrie 2018, la pedepse de cate 6 ani, 9 luni si 10 zile de inchisoare, dar au contestat decizia printr-o cale extraordinara de atac Procurorii DNA sustineau in momentul inceperii anchetei ca, in perioada 2006 - 2010, Razvan Iordan si Dan Toma au pretins si primit de la doi oameni de afaceri, in mai multe randuri, sume cuprinse intre 15.000 si 70.000 de euro.Banii au fost ceruti, pentru ca, in exercitarea atributiilor de serviciu, cei doi sa dispuna intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie a unor lucrari de constructie.