DNA: Dorin Cocos, trimis in judecata intr-un nou dosar. Este acuzat de spalare de bani

Potrivit unui comunicat al DNA , procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui om de afaceri, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de spalarea banilor.Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in perioada 2009-2011, acesta ar fi pretins si primit, in transe, de la doua persoane (martori in cauza) suma de 9.000.000 de euro pentru a-si exercita influenta asupra fostului ministru al Comunicatiilor precum si asupra altor persoane din Guvern, in scopul de a asigura firmelor sustinute de martori, adjudecarea unui contract de inchiriere produse educationale Microsoft."In acest context, in a doua jumatate a anului 2014, in timp ce se efectuau cercetari legate de aspectele mentionate mai sus, cunoscand ca suma de 500.000 euro pe care ar fi primit-o in contul personal in cursul anului 2011 reprezenta o parte din suma de 9.000.000 euro, mentionata mai sus, in vederea crearii unei aparente de legalitate, inculpatul ar fi disimulat adevarata natura a provenientei acesteia prin incheierea cu unul dintre martori a unui contract de imprumut fictiv", se precizeaza in comunicat.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.