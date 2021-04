Condamnarea pentru luare de mita a fostului director de la Hidro Prahova a fost anulata. Instanta a retrimis dosarul la DNA

Acuzatiile DNA

Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a admis cererea de revizuire formulata de Dumitru Pantea si a anulat sentinta prin care fostul director al Hidro Prahova a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-o cauza disjunsa din dosarul "Hertanu".De asemenea, magistratii au respins acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat la data de 13.12.2017 in dosarul 229/P/2017 al DNA Ploiesti si au dispus trimiterea cauzei procurorului in vederea continuarii urmaririi penale.Decizia pronuntata luni poate fi atacata cu apel. In data de 3 noiembrie 2020, Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul formulat de Pantea impotriva deciziei de condamnare pronuntate de Tribunalul Prahova si, rejudecand, a admis in principiu cererea de revizuire a sentintei, trimitand dosarul la Tribunalul Prahova pentru rejudecarea cauzei.Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata in decembrie 2017 de procurorii DNA Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, intr-un dosar in care era acuzat de luare de mita si care este disjuns din dosarul "Hertanu", in care erau vizati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta Iulian Hertanu , omul de afaceri Sebastian Ghita , fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma.Potrivit DNA, in prezenta avocatului, Dumitru Pantea a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa , accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv doi ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de doi ani si sase luni.Procurorii anticoruptie au retinut in acordul de recunoastere a vinovatiei ca, in perioada 5 iulie 2011 - 1 septembrie 2012, Dumitru Pantea ar fi primit suma totala de 50.400 lei, disimulata sub forma unor drepturi salariale platite de o societate controlata de Gheorghe Boeru, in schimbul sprijinului acordat firmei administrate de acesta din urma, pentru castigarea, la o licitatie, a unui contract cu Hidro Prahova SA de asistenta tehnica pentru managementul proiectului, proiectare si supervizare lucrari."Concret, ajutorul acordat de inculpatul Pantea Dumitru s-a materializat prin furnizarea de date si informatii de la comisia de evaluare a ofertelor si furnizarea unor date tehnice necesare adaptarii documentatiei pentru castigarea contractului de achizitie publica, desemnarea unor persoane de incredere in comisia de evaluare a ofertelor si punerea la dispozitia firmei favorizate a raspunsurilor Hidro Prahova SA Ploiesti, la caile de atac formulate de catre participantii nemultumiti la licitatie (informatii ce au fost folosite ulterior de firma respectiva la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC si la Curtea de Apel Ploiesti pentru a se mentine decizia de atribuire a contractului)", preciza DNA.Ulterior, aratau anchetatorii, intrucat contractul initial nu prevedea ca Hidro Prahova SA sa realizeze plati in avans catre firma castigatoare, Dumitru Pantea ar fi insistat pentru modificarea conditiilor si incheierea unui act aditional in acest sens.