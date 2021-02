Dosarul "Ferma Baneasa": Inalta Curte respinge o cale extraordinara de atac facuta de Truica, Andronic, "printul" Paul si avocatul Rosu

Procesul

Este vorba de procesul privind retrocedarea frauduloasa doar a doua proprietati: Padurea Snagov (46,78 hectare de teren forestier) si Ferma Regala Baneasa (28,6 hectare).Instanta a constatat ca in acest caz contestatia in anulare a fost formulata prea devreme, a fost prematur formulata. Printre cei care au contestat decizia definitiva se numara "printul" Paul Al Romaniei, afaceristul Remus Truica, Dan Andronic -patronul "Evenimentul Zilei", miliardarul Benjamin Steinmetz, consultantul Tal Silberstein si avocatul Robert Rosu. "Admite exceptia prematuritatii invocata de procuror . Constata prematur formulate contestatiile in anulare declarate de contestatorii Truica Remus, Chiriac Theodor, Olteanu Gheorghe, Andronic Dan-Catalin, Ignatenko (fosta Pavaloiu) Nela, Tal Silberstein, Dima Niculae, Marcovici Marius-Andrei, Dicu Corina-Teodora, Benyamin Steinmetz, Musat Apostol, Delcea Valentin, Mateescu Lucian-Claudiu, Rosu Robert-Mihaita, SC Reciplia SRL, Jecu Nicolae, Popa Caterina, Gheorghita Dragomira, Paul Philippe al Romaniei si SC Mercure Commerce International in cauza de formeaza obiectul dosarului nr. 345/64/2016 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Penala.Onorariul partial cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru contestatoarea Ignatenko Nela, in cuantum de 160 lei, ramane in sarcina statului si se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 2 februarie 2021", este minuta Inaltei Curti.La capatul a patru ani de procese, Inalta Curte a dat joi seara, 17 decembrie, sentinta definitiva in celebrul dosar "Ferma Baneasa" , in care au fost judecate nume grele din Romania si Israel.Un caz in care Remus Truica, Dan Andronic, Tal Silberstein, Beny Steinmetz si alte persoane implicate ar fi constituit sau aderat la "un grup infractional organizat" care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de "printul" Paul Al Romaniei. Gruparea "israeliana" a lui Steinmetz ar fi pus la dispozitie bani - aproximativ 4 milioane de euro, care au fost dati printului in schimbul cedarii drepturilor litigioase, suport mediatic, relatii printre magistrati sau functionarii publici, si influente politice - pentru a deschide usi.Intreaga afacere s-ar fi facut prin intermediul unei firme romanesti, Reciplia SRL, controlata prin offshore-ul cipriot, Reciplia Ltd. Procurorii spun ca Paul Al Romaniei ar fi cedat firmei Reciplia si drepturi litigioase vizand zeci de imobile - care ar fi apartinut Casei Regale a Romaniei. Printre acestea Palatul Peles, cladiri in Sinaia si Bucuresti, dar si imobile care compun domeniul regal Balcic - in prezent in Bulgaria.