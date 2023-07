Dosarul fermei Baneasa: Remus Truica - 4 ani de inchisoare, Printul Paul - 3 ani cu suspendare, Dan Andronic a fost achitat

Afaceristii israelieni Benyamin "Beny" Steinmetz, Tal Silberstein si Moshe Agavi au fost achitati in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa si a padurii Snagov. Decizia a fost data de Curtea de Aple Brasov si nu este definitiva.

In aceleasi dosar, milionarul Remus Truica a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, iar printul Paul al Romaniei a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru cumparare de influenta.

Afaceristul Dan Andronic si avocatul Robert Rosu au fost achitati.

In acelasi dosar, societatea Reciplia a fost condamnata la plata unei amenzi de 200.000 de lei pentru trafic de influenta, iar afacerista Nela Pavaloiu a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru spalarea banilor.

Theodor Chiriac, director tehnic in cadrul Directiei Silvice Ilfov, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru participatie improprie la spalarea banilor.

4 milioane de euro, confiscati

Curtea de Apel Brasov a decis confiscarea speciala a mai multor terenuri din Snagov aflate in proprietatea societatii Reciplia in suprafata de aproximativ 370.000 de metri patrati.

Instanta a mai dispus confiscarea speciala de la Remus Truica a mai multor terenuri din Snagov in suprafata totala de aproximativ 141.000 de metri patrati.

Magistratii au mai confiscat de la printul Paul suma de 4 milioane de euro.

Achitarile

Restul inculpatilor din acest dosar au fost achitati, printre acestia figurand afaceristii Marius Marcovici si Lucian Mateescu, Gheorghe Sin, secretar general al Academiei de Stiinte Agricole din Romania, si Apostol Musat, fost primar al comunei Snagov.

Acuzatiile DNA

Potrivit DNA, acuzatiile retinute in sarcina celor 22 de acuzati vizeaza infractiuni comise in perioada 2006-2013 in diferite forme de participare (autorat, complicitate sau instigare), in interesul obtinerii unor imobile de o valoare deosebita, intre care Padurea Snagov si Ferma Regala Baneasa, revendicate fara drept de Paul Philippe Al Romaniei.

Pe de o parte, Paul Philipe Al Romaniei ar fi cumparat influenta pe care Remus Truica ar fi avut-o asupra diferitilor functionari de la institutiile publice care detineau cele doua proprietati. Pe de alta parte, Truica ar fi prezentat "afacerea" unor persoane potente din punct de vedere financiar, "cu care s-a asociat, constituind un grup infractional, pentru a se implica in demersurile infractionale, singura cale in obtinerea bunurilor imobile pe care Paul Philipe Al Romaniei le revendica in mod nelegal".

Cotele printului

Procurorii spun ca printul Paul i-ar promis inculpatului Truica Remus si asociatilor acestuia din grupul infractional o cota parte importanta, intre 50% si 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendica in Romania, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe masura obtinerii lor, prin contracte fictive de vanzare-cumparare cu Reciplia SRL.

Prejudiciul total in dauna statului roman inregistrat in acest dosar este enorm, ajungand la 145.398.569 de euro.