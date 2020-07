Dosarul Polaris II: Fostul deputat PSD, Eduard Martin, si sotia sa, judecati pentru evaziune fiscala si delapidare. ANAF s-a constituit parte civila cu 109 milioane de lei

DNA: Cheltuieli fictive

Eduard Martin si sotia acestuia Monica Maria Latea (Martin) sunt trimisi in judecata in calitate de asociati in cadrul Polaris M Holding, iar Marcel Banaga pentru fapte care ar fi fost facute din functia de adminstrator al companiei."In perioada 2006 - 2017, principala sursa de venituri a societatii Polaris M Holding SRL ar fi reprezentat-o executarea contractului de salubrizare incheiat cu primaria municipiului Constanta.Mentinerea unei astfel de situatii ar fi dus la achitarea, catre bugetul de stat, a unor taxe foarte mari (TVA si impozit pe profit)," arata DNA.Dosarul la care face trimitere DNA se afla pe rolul inaltei Curti, iar in prima instanta s-au dat pedepse grele: fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare , a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare . In acelasi dosar, milionarul Sorin Strutinsky a fost condamnat la 7 ani si 10 luni inchisoare, iar fostul deputat PSD Eduard Martin la 5 ani si 6 luni de inchisoare.Potrivit DNA, cei trei inculpati, in calitatile mentionate mai sus, ar fi decis sa inregistreze in contabilitatea societatii cheltuieli fictive prin care sa diminueze valoarea obligatiilor SC Polaris M Holding catre bugetul de stat si, totodata, sa transfere din firma sume importante de bani, pe care cei doi asociati sa si le insuseasca ulterior."Concret, in perioada decembrie 2006 - februarie 2017, societatea ar fi incheiat relatii comerciale fictive cu alte 10 firme (dintre care sapte firme controlate de inculpati) si ar fi inregistrat in contabilitate mai multe facturi emise pentru "serviciile" respective. Cheltuielile fictive inregistrate ar fi vizat presupuse achizitii de studii si consultanta ori presupuse plati ale unor chirii pentru masini, utilaje si imobile.Prin aceste activitati societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat in suma totala de 32.647.878,53 lei (18.982.418,04 lei TVA si 13.665.460,50 lei impozit pe profit)," acuza DNA.Procurorii arata ca urmare a acelorasi demersuri, cei doi asociati in cadrul Polaris M Holding SRL si-ar fi insusit sume de bani din patrimoniul acestei firme totalizand 62.535.751 lei."In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 109.366.887,90 de lei," precizeaza DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.