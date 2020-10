Dosarul sefului Unifarm, acuzat de o spaga de 760.000 de euro. Cine sunt cetatenii straini care au recunoscut coruptia la DNA

Cheia: Firma BSG Bussines Select

Intermediarul

Acordul incheiat de Andre Jaderian cu DNA are termen la Tribunalul Bucuresti pe 16 octombrie

Nebuloasa BSG Business Select SRL

Acordul incheiat de Alireza Yousefi Jouybari cu DNA are termen la Tribunalul Bucuresti pe 21 octombrie

"Omul" din Turcia

Acordul incheiat de Memet Turan cu DNA are termen la Tribunalul Bucuresti pe 22 octombrie

In aceasta saptamana, fostul director al Unifarm Adrian Ionel a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, complicitate la trafic de influenta, instigare la fals intelectual, folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Cea mai grava infractiune adusa de DNA, oficialul ar fi pretins 760.000 de euro intermediarului unei firme pentru a atribui un contract de furnizare de masti si combinezoane."Procurorii anticoruptie au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu trei inculpati (persoana intermediara si doi reprezentanti ai societatii beneficiare a contractului), in sarcina acestora retinandu-se savarsirea unor infractiuni de trafic si cumparare de influenta," arata DNA."In prezenta aparatorilor alesi, inculpatii au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora," acuza DNA.Practic, afacerea DNA are legatura cu contractul pe care Unifarm urma sa-l incheie cu societatea BSG Bussines Select SRL privind achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale). In acest context, potrivit DNA, Ionel Adrian ar fi pretins suma de 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala."Contractul ar fi fost incheiat cu o firma privata (), in prima jumatate a lunii martie 2020, cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice, atat sub aspectul modului in care a fost negociat, cat si a modului in care a fost atribuit, practic fara nicio procedura.Acelasi document ar fi fost semnat si de inculpata Radu Maria - Lizica - Daniela (), in calitate de sef serviciu comercial in cadrul CN Unifarm SA, pe care, ulterior, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi determinat-o sa ateste in mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, ca negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei respective. In realitate, negocierea s-a realizat intre directorul general Ionel Eugen Adrian si intermediar, la un restaurant din municipiul Bucuresti, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului si a pretului echipamentelor de protectie.Pentru acest, persoana intermediara ar fi pretins de la reprezentantii societatii comerciale, pentru sine si pentru functionari din CN Unifarm SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentand un procent de 18% din valoarea totala a contractului.Din aceasta suma, inculpatul Ionel Eugen Adrian urma sa primeasca cei 760.000 euro amintiti anterior. Deoarece societatea comerciala furnizoare nu ar fi achitat intermediarului nicio suma din procentul de 18 % convenit initial, inculpatul Ionel Eugen Adrian, in calitate de director general al C.N. Unifarm S.A, a decis rezilierea unilaterala a contractului.Totusi, anterior, firma respectiva ar fi reusit sa livreze cantitatile de 1 milion de masti chirurgicale (neconforme cu standardele stipulate in contract) si 25.920 de combinezoane din totalul echipamentelor mentionate in contract, pentru care CN Unifarm SA a achitat suma de 2.380.000 lei (reprezentand doar valoarea mastilor respective)," acuza DNA.(44 de ani) este nascut in Bourj Hammoud (Liban) si are cetatenie romana, conform datelor Confidas. El este asociat/administrator la forma prahoveaza Brickshop SRL. El a fost intermediarul in aceasta afacere, intre firma BSG Bussines Select SRL si Ionel Adrian. Potrivit datelor din ancheta , el este si denuntator in acest caz.De altfel, in iulie 2020, avocatul lui Ionel Adrian a anuntat ca clientul sau a depus o plangere penala, la Parchetul Sectorului 1, pentru savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, conform unui articol din Libertatea. "Potrivit actelor de la dosar, in data de 19 mai 2020 numitul Andre Jaderian a sesizat DNA cu savarsirea de catre numitul Adrian Ionel a infractiunii de luare de mita, constand in aceea ca i s-ar fi pretins de catre acesta din urma cu titlu de mita sume de bani in legatura cu un contract incheiat de CN Unifarm SA cu societatea controlata de denuntator.La momentul formularii denuntului, Andre Jaderian cunostea ca aceste fapte nu sunt adevarate, fapt certificat si de rezultatul testului poligraf pe care l-a sustinut denuntatorul. Astfel, potrivit concluziilor testului poligraf, acesta nu a raspuns sincer la intrebarile relevante.Ca urmare a acestei situatii, domnul Adrian Ionel a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 cu plangere penala impotriva numitului Andrei Jaberian pentru savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare", a afirmat avocatul fostului director Unifarm, potrivit sursei citate.Potrivit datelor Confidas, Alireza Yousefi Jouybari (56 de ani) este nascut in Babol (Iran). In Romania, iranianul a fost/este asociat/adminstrator la doua societati BSG Bussines Select SRL si Rafael Collection SRL. BSG Business Select SRL functioneaza sub aceasta denumire din decembrie 2019. Pana atunci, timp de opt ani, mai precis din 2011, n-a avut nicio activitate.In martie 2020, in plina pandemie, pachetul majoritar a fost preluat atunci de o femeie cu un trecut tulbure, Simona Ciulavu (44 de ani). Pe 16 martie 2020, firma era inregistrata ca platitoare de TVA, deci apta de operatiuni comerciale, iar pe 18 transporta deja echipamente catre Unifarm, dezvaluia RISE Project , in aprilie 2020.Patroana BSG Business Select, Simona Ciulavu, a fost arestata pe 17 septembrie 2006 pentru santaj si aderare la una dintre cele mai vechi grupari criminale din Bucuresti, Clanul Sportivilor. Avea 30 de ani, iar anchetatorii au surprins-o intr-una din secventele unui razboi interlop de uzura. "Sportivii" isi disputau atunci controlul Capitalei cu fratii Camataru.Memet Turan (43 de ani) este nascut in Dogubeyazit (Turcia). El a fost asociat/ administrator la trei companii in Romania, toate radiate, potrivit datelor Confidas. RISE Project scria de acesta ca acesta ar fi implicat in mai multe cazuri de evaziune si trafic cu medicamente. El ar fi fost "omul cu contacte in Turcia" si partener al comisarului sef de politie , Daniel Pitcovici, zis Pepy, condamnat definitiv in dosarul Baneasa -Puiu Popoviciu.Daniel Pitcovici apare intr-o inregistrare in care lipeste etichete pe mai multe cutii in care s-ar afla mastile neconforme din dosarul Unifarm. Inregistrarea este din 16 martie si este facuta intr-un depozit din suburbia Kucukcekmece a orasului Istanbul. Pe etichete, scrie numele contractantului Unifarm: BSG Business Select.Clipurile si pozele ar arata beneficiarii reali ai combinatiei si au fost facute special pentru a-l asigura atunci pe Adrian Ionel, directorul Unifarm, ca marfa a plecat spre Romania. Intarziase mai multe zile, Unifarm era sub presiune, facuse deja plata, iar Ionel dadea semne de nervozitate. Asa ca Pitcovici s-ar fi dus personal in Turcia ca sa urgenteze treaba la producator, sa vegheze incarcarea si transportul.RISE Project explica ca imaginile au circulat exclusiv pe filiera afacerii investigata acum la DNA. De la comisarul Petru Pitcovici, ar fi ajuns la un controversat afacerist turc de etnie kurda (Memet Turan). Acesta i le-a trimis lui Andre Jaderian, intermediarul care ar fi negociat mita cu directorul Unifarm la celebrul restaurant "Barlogul Lupilor" din cartierul bucurestean Drumul Taberei. Jaderian si Ionel s-ar fi cunoscut in loja masonica pe care o frecventeaza.