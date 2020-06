Dosarul sefului Unifarm, acuzat de o spaga de 760.000 de euro: DNA investigheaza achizitiile facute de statul roman de la firma unei afaceriste condamnate in dosarul Sportivilor

Transporturile catre Unifarm

Alte transporturi

Iubita comisarului Pitcovici

"Sunt partenerii mei"

Foto: Facebook/ Robert Ionescu

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Este vorba de firma care a intermediat livrarea de echipamente medicale din Turcia pentru compania de stat Unifarm, potrivit unei investigatii jurnalistice realizate de Rise Project. Simona Ciulavu a fost condamnata, in 2014, la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru participare la grup infractional organizat in cazul interlopilor din clanul "Sportivilor."In 2006, ea a fost arestata preventiv in acest caz. In momentul arestarii, Simona Ciulavu era angajata expert guvernamental si lucra la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarire Comunala din cadrul Guvernului Romaniei.Potrivit Rise Project, Simona Ciulavu a preluat pe 11 martie 2020 societatea BSG Business Select, de la un cetatean iranian. Cateva zile mai tarziu, pe 16 martie 2020, firma era inregistrata ca platitoare de TVA, deci apta de operatiuni comerciale, iar pe 18 transporta deja echipamente catre Unifarm.Pe 18 martie 2020, deci cu o zi inainte sa le livreze in Romania, SRL-ul a platit in Turcia 2.03 lei (0.42 euro) pentru o masca si 36.32 lei (7.5 euro) pentru un combinezon de protectie. In total, 2.976.030 lei (614.400 Euro).Pe 19 martie, un autocamion ajunge in Romania incarcat cu un milion de masti de protectie si aproape 30.000 de combinezoane produse in Turcia."Iar pentru ca a mutat marfa dintr-o parte in alta, a castigat in jur de 300.000 de euro," mai dezvaluie Rise Project.Conform sursei citate, BSG Business Select, patronata de Simona Ciulavu, a mai adus in Romania inca 3.074.400 masti si 21.540 combinezoane de protectie. Marfa a importat-o tot de la acelasi producator turc si a platit pe ea in total 1.457.198 euro, din care 4.400 euro reprezinta costuri de transport . Transa noua a fost facturata pe 4 aprilie 2020 si a ajuns in tara saptamana trecuta.Al doilea transport insa nu a mai fost dedicat Unifarm, ci altor institutii. Firma a facut oferte catre UM 01812, Inspectoratul de Politie Valcea, Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Primaria Leordeni si Consiliul Judetean Buzau. Deocamdata, singurii care au acceptat sunt militarii de la UM 01812, din Moara Vlasiei, judetul Ilfov.In total, pana acum, BSG Business Select a importat masti si combinezoane in valoare de 2.071.598 euro.Simona Ciuleavu este iubita fostului comisar de politie Petru Pitcovici, arestat in 2012 si condamnat in 2017 la 2 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul DNA "Baneasa" al omului de afaceri Puiu Popoviciu.In 2016, Pitcovici a fost arestat si intr-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT . Ar fi livrat informatii dintr-o ancheta de trafic international de droguri si l-ar fi avertizat pe afaceristul, Dan Sandu Simion zis "Dan Chioru", ca era filat.Trebuie spus ca pe lantul transportului, BSG Business- Unifarm, a mai aparut o firma. "Astazi am reusit sa aduc din Turcia in Romania (prin BSG Business si Akyle Security), primul transport de 1.000.000 masti si combinezoane impotriva Coronavirus! Multumesc pentru sprijinul absolut premierului Ludovic Orban si d-lui director general Unifarm, Adrian Ionel!!! "Asa se lauda pe Facebook avocatul Robert Ionescu in ziua in care echipamentele turcesti erau descarcate in curtea Unifarm (19 martie). Postarea insa a starnit confuzie. Omul nu figureaza asociat sau angajat al firmei din Pantelimon. In plus, Adrian Ionel, seful Unifarm, declara presei, cu aceasta ocazie, ca nu stie de unde a aparut firma si cine e avocatul respectiv, desi compania de stat a platit pentru marfa 4,49 milioane de lei.Asa ca Ionescu a fost chestionat public pe subiect. "(...)Contractul a fost intre Unifarm si BSG Business Select. In postarea mea apare si firma mea de securitate (n.r. Akyle Security), dar eu sunt si avocat imputernicit al celor de la BSG. Sunt partenerii mei. Cu Unifarm a fost doar acest contract de 1 milion de masti si 30.000 de combinezoane", spunea el pentru Libertatea. RISE Project i-a adresat mai multe intrebari, dar avocatul a refuzat sa raspunda: "Importurile de echipamente de protectie fac, in aceasta perioada, obiectul unui plan de actiune al organelor judiciare romanesti si pe cale de consecinta, conform legii, nu putem furniza informatii privind importurile de echipamente, pana la finalizarea actiunii. Primiti, va rog, asigurarea distinsei mele consideratii"Potrivit acuzatiilor DNA, publicate marti, contractul ar fi fost incheiat de Unifarm cu o firma privata, in prima jumatate a lunii martie 2020, cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice, atat sub aspectul modului in care a fost negociat, cat si a modului in care a fost atribuit, practic fara nicio procedura."In plus, cele 1 milion de masti livrate si recetionate in prima transa Companiei Nationale Unifarm SA nu erau masti chirurgicale (produse incadrate in categoria dispozitivelor medicale), ci masti de protectie neconforme cu standardele stipulate in contract, practic erau alte tipuri de echipamente de protectie decat cele convenite in contract.Totodata, din functia pe care o ocupa, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi determinat un functionar din cadrul CN Unifarm SA sa ateste in mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, ca negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei private care a livrat echipamentele. In realitate, negocierea s-a realizat intre directorul general Ionel Eugen Adrian si intermediar, la un restaurant din municipiul Bucuresti, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului si a pretului echipamentelor de protectie," acuza procurorii.Pentru acest "serviciu", persoana intermediara ar fi pretins de la reprezentantii societatii comerciale, pentru sine si pentru functionari din CN Unifarm SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentand un procent de 18% din valoarea totala a contractului incheiat cu Unifarm."Din aceasta suma, inculpatul Ionel Eugen Adrian urma sa primeasca suma de 760.000 euro convenita cu intermediarul", acuza DNA.