Dosarul Unifarm: Liderul unei influente organizatii evangheliste, cu relatii la nivel inalt in SUA, judecat pentru o spaga de 600.000 de lei

Cine ste Gal

Documentarul Netflix

Foto: Avram Gal (al doilea din dreapta) impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in SUA

Potrivit anchetatorilor, el ar fi pretins 600.000 de lei pentru interventii la sefii Unifarm, pentru achizitia de echipamente de protectie."In perioada 16-23 martie 2020, inculpatul Gal Avram Marius ar fi pretins bani (aproximativ 600.000 lei) de la reprezentantul unei firme private, lasandu-l sa creada ca ar avea influenta asupra functionarilor unei companii nationale, iar in schimbul banilor ar putea sa ii determine sa isi exercite atributiile de serviciu astfel incat compania de stat sa cumpere, in baza unui contract, echipamente de protectie impotriva COVID, de la firma respectiva.Din banii pretinsi, reprezentand o treime din profitul pe care o firma urma sa il obtina de pe urma derularii contractului privind echipamentele de protectie, in perioada 14 aprilie 2020 - sfarsitul lunii mai 2020, inculpatul ar fi primit de la reprezentantul societatii comerciale suma de 371.000 lei (printr-o firma de publicitate si o fundatie care ii apartinea, dar si in numerar) si bunuri in valoare de 69.940 lei.Cea mai mare parte a banilor primiti de inculpat ar fi fost folositi exclusiv in scopuri personale, respectiv cazare hotel, achizitionare autoturism de lux," acuza DNA.Sursa citata arata ca Avram Marius Gal s-ar fi folosit de relatiile profesionale si interpersonale pe care le-a dezvoltat pe parcursul anilor din functiile publice detinute, in scopul crearii impresiei ca poate influenta decizii adoptate la nivelul anumitor institutii publice."Totodata, inculpatul a incercat sa creeze o aparenta de legalitate a folosului primit, atat a banilor (prin disimularea primirii in contracte fictive de publicitate si donatie), cat si a bunurilor primite (despre care a afirmat ca urmau a fi platite sau returnate). In cauza s-a instituit masura sechestrului asigurator pana la concurenta sumei de 440.940 lei asupra bunurilor imobile ce apartin inculpatului," precizeaza procurorii.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile dispuse in cauza.Avram Marius Gal este liderul ALDE Diaspora si al ALDE Campia Turzii si a fost viceprimar in Campia Turzii. El a candidat la la primaria Campia Turzii, dar fara succes. Este presedinte al New Life International Evangelical Association, o asociatie influenta de evanghelisti.La inceputul anului, presa locala anunta ca Avram Gal a devenit consilier al ministrului PNL al Dezvoltarii, Ion Stefan . A stat in aceasta functie doar doua luni. Anul trecut, Gal a fost si consilier al fostului ministru PSD al Apararii, Sorin Les. Iar, in trecut, potrivit turdanews.ro, Gal a fost si consilier al ministrului PNL de Interne, Cristian David Numele lui Avram Gal este mentionat in contextul unor informatii care au fost publicate la noi in tara, dupa aparitia unui documentar pe Netflix, care face referire la o organizatie influenta (), care ar conduce lumea, toti presedintii SUA din ultimii 70 de ani fiind la degetul mic al acestei organizatii cu tenta religioasa.Documentarul ofera spatii ample Romaniei si il prezinta pe Ben-Oni Ardelean, pastor baptist la baza, ca pe un pion inaintat al acestei organizatii care si-a intins tentaculele si influenta asupra tarilor din Europa de Est. Sunt prezentate intalniri avute intre Ardelean si senatorul american Robert Adelhort - finantator si om de baza al presupusei."In contextul difuzarii acestor informatii, numele lui Avram Gal apare si el mentionat, inclusiv pe siteul Digi 24 . Despre Avram Gal se spune ca ar fi facilitat vizita lui Calin Popescu Tariceanu in SUA, tot pe o filiera evanghelista, in primavara acestui an. Tariceanu s-a pozat inclusiv cu vicepresedintele Mike Pence.