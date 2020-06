Dupa cazul Colectiv, inca o instanta mentine ca probe interceptarile realizate de SRI intr-un dosar de coruptie

De ce discutam despre anularea unor probe?

Cazul Colectiv : Au fost realizate profesionist

Interceptarile, realizate in 2015

Trimitere la jurisprudenta CEDO si Constitutie

Conditiile de anulare a probelor

Deciziile CCR, aplicabile dupa publicare in Monitor

Primar de 7 mandate

Acestea sunt o parte din motivele pentru care Tribunalul Brasov a decis, pe 10 martie, sa mentina ca probe interceptarile telefonice realizate de SRI, intr-un dosar in care primarul orasului Ghimbav, Dorel Toma, este judecat pentru abuz in serviciu.Era vorba de interceptari realizate de SRI in 2015, intr-un dosar DNA Brasov care viza posibile fapte de coruptie ale functionarilor din Primaria Ghimbav, cu un prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei. Ancheta a fost finalizata cu rechizitoriu, si au fost trimisi in judecata edilul Dorel Toma, contabilul-sef al Primariei Ghimbav, Ana-Alina Gogean, si mai multi afaceristi.O parte din acest caz, care privea tot achizitii facute de Primaria Ghimbav, a fost declinat la Parchetul Judecatorie Brasov. Si in acest caz, edilul Dorel Toma si contabilul-sef al Primariei Ghimbav, Ana-Alina Gogean, au fost trimisi in judecata. Interceptarile realizate de SRI au fost mentinute de Tribunalul Brasov in acest al doilea caz.Interceptarile au fost realizate in 2015, cu respectarea Codului de procedura penala aflat in vigoare la acea data si inaintea deciziilor CCR care au fost date dupa anul 2016, concluzioneaza judecatorii.In perioada 2016-2019, CCR a dat mai multe decizii care au dus la anularea probelor din dosarele penale stranse cu ajutorul serviciilor secrete, mai multe dosare de mare coruptie sau crima organizata au ramas fara probe esentiale, iar inculpatii au fost achitati definitiv.Cronologic, totul incepe in martie 2016, cand CCR dadea prima decizie (51/2016) prin care a scos serviciile secrete din ancheta penala. Au urmat apoi alte decizii ale CCR (302/2017, 685/2018 si 26/2019) care au stabilit ca actele de urmarire penala realizate de acestea in dosarele aflate pe rolul instantelor sunt lovite de nulitate absoluta.Prin Decizia 302/2017, CCR a dispus ca probele administrate de organe de cercetare penala necompetente, asa cum este considerat SRI, pot fi anulate. Prin Decizia 22/2017, CCR a hotarat ca aceste mijloace de probe pot fi excluse fizic de la dosarul cauzei.CCR a stabilit prin Decizia 26/2019 ca protocolul incheiat de Parchetul General si SRI in 2009 este integral neconstitutional, iar cel din 2016, partial neconstitutional. Practic, probele stranse in baza protocolului din 2009 pot fi anulate.Au fost insa instante care nu au fost de acord cu anularea probelor stranse cu tehnica SRI. Astfel, judecatorul Mihai Balanescu de la Tribunalul Bucuresti, cel care a dat condamnarile in cazul Colectiv, a decis sa pastreze in dosar interceptarile telefonice realizate de SRI. Magistratul explica faptul ca, in aceasta speta, SRI a acordat suport tehnic, iar aceste interceptari au fost "efectuate in mod profesionist"."Se poate discuta despre nulitatea absoluta a acestora doar in situatia in care a fost depasita sfera sprijinului tehnic", explica magistratul in motivarea sentintei.Judecatorul mai arata ca evaluarea acestui probatoriu a fost stabilita de procurori si ca nu exista indicii de "conducere" a anchetei de catre SRI.Dar sa ne intoarcem la cazul edilului Dorel Toma. Initial, Judecatoria Brasov a anulat, in decembrie 2019, probele stranse cu ajutorul SRI. Procurorii au contestat decizia, iar Tribunalul Brasov a decis mentinerea acestora in dosar.Practic, judecatorii trebuiau sa decida daca pastreaza in dosar interceptari realizate in 2015, inaintea deciziilor CCR din 2016-2019.Pe de o parte, Tribunalul a explicat ca deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei nu au putere retroactiva, iar efectele acestor decizii se produc numai pentru viitor, potrivit legilor si Constitutiei.Dupa ce a analizat legislatia in materie, Tribunalul Brasov a aratat ca "prin invalidarea unor acte de procedura indeplinite cu respectarea legii in vigoare la data efectuarii lor, ar fi grav afectat principiul securitatii raporturilor juridice, pe care atat Curtea Constitutionala a Romaniei, cat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, de-a lungul timpului, l-au evocat in jurisprudenta lor."In motivarea lor, judecatorii fac trimitere frecvent la jurisprudenta CEDO, dar si la alte decizii CCR."In cauza dedusa judecatii, activitatile de supraveghere tehnica au fost efectuate in anul 2015, mai inainte de publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Deciziilor nr.51/2016 si nr.302/2017, in baza vechilor dispozitii ale art.142 alin.1 din Codul de procedura penala, asa incat, in lipsa incalcarii legii procesual penale in vigoare la acel moment, actele de procedura indeplinite la acea data nu pot fi sanctionate cu," motiveaza Tribunalul Brasov.Astfel, nici Constitutia Romaniei si nici Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale nu prevad faptul ca declararea neconstitutionalitatii unei dispozitii legale se constituie intr-o cauza de nulitate a actelor juridice efectuate mai inainte de publicarea unei Decizii a Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei. Dimpotriva, Constitutia prevede ca dispozitiile din legile si din ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei - pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale fiind suspendate de drept.Judecatorii sustin ca este important de precizat ca, prin Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016, Curtea Constitutionala a subliniat ca aceasta decizie nu se va aplica in privinta cauzelor definitiv solutionate pana la publicarii sale, aplicandu-se in mod corespunzator in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata, fara insa a face trimitere la eventuala nulitate a actelor de procedura.Judecatorii atrag atentia ca in acest caz nu se poate retine niciun caz de nulitate si ca SRI nu a intervenit in competenta anchetatorilor."Intrucat in prezenta cauza nu se poate retine vreun caz de nulitate a actului prin care probele rezultate din activitatile de supraveghere tehnica au fost obtinute - aceste metode fiind autorizate de catre judecatorul de drepturi si libertati de la instanta competenta potrivit legii - eventuala sanctiune a nulitatii ar fi putut interveni numai in masura in care actele prin care s-au administrat aceste probe ar fi, la randul lor nule, in lumina art.281 alin.1 lit. b Cod de procedura penala.Dispozitiile art.281 alin.1 lit. b Cod procedura penala, in interpretarea oferita de instanta de contencios constitutional, se refera la nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa materie si calitatea persoanelor a instantelor judecatoresti si a organelor de urmarire penala, iar pentru ca eventuala sanctiune a nulitatii sa intervina ar fi fost necesar ca un organ al statului, asa cum este Serviciul Roman de Informatii, sa fi intervenit in competenta unui organ judiciar cu atributii exprese in domeniul punerii in executare a mandatelor de supraveghere tehnica."Mai mult, aceasta competenta legala nici nu a fost instituita in mod exclusiv in favoarea unui anumit organ judiciar, pentru ca eventuala interferenta a altui organ specializat al statului sa reprezinte o abatere de la regulile de competenta deja instituite."Este real ca in cuprinsul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 51 din 16 februarie 2016 se arata ca nicio reglementare din legislatia nationala in vigoare, cu exceptia dispozitiilor art.142 alin.1 Cod de procedura penala, nu contine vreo norma care sa consacre expres competenta unui alt organ al statului, in afara organelor de urmarire penala, de a efectua interceptari, respectiv de a pune in executare un mandat de supraveghere tehnica.Insa, la fel de real este si faptul nici un act normativ nu a stabilit norme de competenta materiala exprese in efectuarea unor asemenea activitati de supraveghere tehnica, astfel incat instanta de judecata sa poata aprecia cu privire la eventuala interferenta a unui organ specializat al statului in activitatea unui organ de urmarire penala si, pe cale de consecinta, asupra unui caz de nulitate absoluta sau relativa."Instanta mai arata ca sanctiunea nulitatii actului si excluderii probei ar fi putut fi analizata numai fata de actele procedurale efectuate dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Deciziilor Curtii Constitutionale nr. 51/2016 si nr. 302/2017, avand ca obiect punerea in aplicare a unor mandate de supraveghere tehnica emise anterior acestui moment si care au continuat sa fie executate in baza vechilor dispozitii ale art.142 alin.1 Cod procedura penala."Aceasta concluzie este sustinuta si de faptul ca, in speta, activitatile de supraveghere tehnica a caror analiza se solicita nu au reprezentat activitati de culegere de informatii autorizate in baza Legii nr.51/1991, pentru ca extinderea competentei Serviciului Roman de Informatii ca organ de cercetare penala special la o serie de alte cauze sa fie sanctionata cu nulitatea, asa cum se arata in cuprinsul Deciziei Curtii Constitutionale nr.26 din 16 ianuarie 2019 (paragraf 191).In lumina considerentelor aratate, apreciem ca in cauza nu erau indeplinite conditiile impuse de lege pentru a opera nulitatea in realizarea unor activitati de punere in executare a mandatelor de supraveghere tehnica nr. 895/21.10.2015, 314/20.11.2015 si 343/18.12.2015 emise de catre Tribunalul Brasov, supraveghere tehnica dispusa cu respectarea art.142 alin.1 Cod procedura penala, in vigoare la data indeplinirii lor, urmand ca incheierea instantei de fond sa fie desfiintata sub acest aspect si sa se constate legalitatea proceselor verbale de redare a interceptarilor telefonice, care vor fi mentinute."Potrivit CV-ului oficial, primarul din Ghimbav, Dorel Toma (65 de ani), a absolvit Liceul Agricol Budila si este de profesie tehnician agricol.El a intrat in administratia locala in 1992, ca viceprimar, iar in 1994 a ajuns primar pentru doi ani. Din 1996, Dorel Toma a fost ales constant de ghimbaveni in functia de primar. El este la al saptelea mandat de edil.