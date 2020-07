Dupa ce a recunoscut ca a intermediat o spaga de 5 milioane de euro pentru Elena Udrea, milionarul Radu Budeanu a primit inapoi cautiunea de 2 milioane de lei

Schimbarea de incadrare

Budeanu a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA, in dosarul Hidroelectrica pentru o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la cumparare de influenta. El ar fi fost o veriga intre fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea , si milionarul Bogdan Buzoianu.Surse judiciare au declarat pentru Europa Libera ca milionarul si-a primit inapoi banii de la DNA in momentul cand procurorii au renuntat la acuzatia de spalare de bani.Banii fusesera depusi in noiembrie 2015, cand procurorii DNA incepeau urmarirea penala fata de Radu Budeanu, pentru acuzatiile de trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani.Procurorii DNA au schimbat insa incadrarea, in momentul incheierii acordului, in complicitate la cumparare de influenta. "In prezenta avocatului ales, inculpatul a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinuta in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:," anunta luni DNA.Practic, Budeanu a recunoscut ca in 2011 i-ar fi transmis Elenei Udrea, ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului de la acea data, promisiunea milionarului Bogdan Buzaianu de a-i oferi suma de 5 milioane de dolari pentru ca aceasta sa-si exercite influenta in vederea mentinerii contractelor incheiate de firmele omului de afaceri cu firma de stat Hidroelectrica.Ulterior, in perioada noiembrie 2011 - februarie 2012, Radu Budeanu ar fi predat printr-un intermediar fostului ministru suma de 3,8 milioane de dolari, pusa la dispozitie de omul de afaceri, potrivit comunicatului DNA.